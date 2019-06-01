Приступ гнева: старушка забросала камнями дорогой автомобиль

В Бресте пенсионерка, недовольная парковкой дорогого авто, забросала его камнями, в результате чего на нее завели уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества, сообщает БЕЛТА.

Заявление о порче имущества поступило в милицию от владельца машины. Тот написал, что «неизвестный повредил в четырех местах его автомобиль Lexus LX570», который «был припаркован за забором одного из домов в Ленинском районе Бреста без нарушений правил дорожного движения».

Личность «злоумышленника» была установлена по горячим следам. Им оказалась пенсионерка 1956 года рождения, которой не понравилось месторасположение автомобиля. Поэтому она сбросила цветочный горшок из окна своей квартиры на Lexus. А когда охранник магазина, находившегося неподалеку, сделал ей замечание, женщина вышла на улицу и забросала машину камнями.

Областной следственный комитет возбудил по факту порчи имущества уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до трех лет лишения свободы.

По инф. rosbalt.ru

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