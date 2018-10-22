Приступ безумия? Пожилой пациент накинулся на санитарку с ножом

В Ленобласти пожилой пациент больницы с ножом накинулся на санитарку. Женщина получила тяжелые травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в одной из палат больницы в Тихвине. По предварительным данным, 70-летний пациент во время обхода ножом нанес ножевое ранение 42-летней санитарке. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Пенсионер задержан. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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