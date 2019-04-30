Принципиальный враг картины Репина рискует провести за решеткой три года

На проходящем 29 апреля слушании в Замоскворецком суде Москвы представитель прокуратуры ходатайствовал о вынесении Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», приговора к трем годам колонии.

Мужчине предъявлено обвинение в повреждении объекта культурного наследия, передает «Интерфакс».

На допросе Подпорин заявил, что порвал полотно ударом заградительного столбика, так как его «возмутило содержание картины», не соответствующее, по его мнению, исторической реальности.

Холст получил повреждение в трех местах. К счастью, уцелели изображения лиц и рук персонажей картины: они тяжелее всего поддаются реставрации. Тем не менее эксперты Третьяковской галереи оценили нанесенный Подпориным ущерб в 20 млн рублей.

Инцидент произошел в мае 2018 года. Сначала Подпорин заявил, что выпил водки в буфете музея, опьянел и в таком состоянии совершил акт вандализма, но потом забрал свои слова назад и начал утверждать, что пил только компот, а картину повредил исключительно из стремления восстановить историческую справедливость.

По инф. rosbalt.ru

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