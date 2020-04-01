Принц Гарри и Меган Маркл лишились своих титулов

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл официально лишились титулов королевских высочеств (HRH). Ранее оба отказались от исполнения королевских обязанностей, и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.

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Договорённости об этом были достигнуты в середине января с королевой Елизаветой II. Гарри и Меган, однако, сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. Они также планируют вернуть британской казне 2,4 млн фунтов стерлингов за ремонт Фрогмор-коттеджа, в котором жили после свадьбы, и который планируют использовать при визитах в Великобританию.

Сейчас чета живет в Лос-Анджелесе. Они растят сына Арчи. Маркл также получила новую работу, озвучив закадровый текст в фильме «Слон» для Disney.

По инф. rosbalt.ru

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