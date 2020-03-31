|
Принц Гарри и Меган Маркл готовы родить второго ребёнка
|По инф. rosbalt.ru
|31 Марта 2020 г.
|
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл в скором времени вновь могут стать родителями. Как пишет The Hits со ссылкой на свой источник, Маркл готова во второй раз стать мамой.
Недавно супруги переехали в США. Они отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и сейчас живут в Лос-Анджелесе. У них уже есть сын Арчи, которому скоро исполнится год.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! •