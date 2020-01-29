Придуманная Успенским «АБВГДейка» закрылась спустя почти полвека эфира

Детская телепередача «АБВГДейка», придуманная писателем Эдуардом Успенским и выходившая в эфир 45 лет, закрылась. В последние годы передача выходила на канале «ТВ Центр».

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Актеры «АБВГДейки» в обращении на YouTube-канале передачи сказали, что им пришлось приостановить производство программы «по причине финансовых трудностей». Они напомнили, что передача была в эфире более четырех десятилетий, получила более 3 млн писем от зрителей, является лауреатом премии ТЭФИ. Они выразили надежду, что государство найдет деньги, «чтобы сохранить „АБВГДейку“ для следующих поколений».

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе «ТВ Центра» пояснили, что «АБВГДейка» закрылась не из-за проблем с финансами, а «в связи с окончанием контракта». Там добавили, что наступает «время перемен» как на канале, так и на телевидении в целом.

Мы часто обращаемся к теме тревожного состояния отечественного телевидения. Состояние дел настолько неважное, что Госдума решила даже запросить информацию в Минкомсвязи о мерах в отношении редакционной политики. Депутаты считают, что руководство ТВ забивает эфир «деструктивной повесткой», а зрителей «перекармливают» развлекательными шоу, которые «не отражают реальной картины происходящего в стране. Правда, в качестве альтернативы народные избранники предлагают показывать больше патриотических передач, чтобы поднять дух нации, что тоже, согласитесь, не верно. Лучше бы вернули в эфир настоящую журналистику - острую, дискуссионную. А перед тем, как убирать культовые детские программы, надо запустить новые, и при этом не потерять в качестве. Только сделано ли это?..



По теме:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ