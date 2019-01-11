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"Причинение смерти": хирурги перепутали — что резать...
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2019 г.
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hiturgia

В Минводах двое хирургов стали фигурантами дела о причинении смерти пациентке. Женщине пытались удалить пупочную грыжу, тогда как у нее был аппендицит с осложнениями.

По данным СК РФ, в августе женщина обратилась в районную больницу с жалобами на боли внизу живота. После осмотра один из хирургов счел, что у пациентки пупочная грыжа провел ей соответствующую операцию. При этом он не выявил имеющийся у женщины гангренозно-перфоративный аппендицит.

На следующий день состояние больной стало хуже и ей был назначен другой хирург, но тот, несмотря на наличие явных признаков, лишь 10 дней спустя выявил развитие у потерпевшей воспалительных процессов и провел операцию. Но было слишком поздно — у женщины развился сепсис и инфекционно-токсический шок, она скончалась.

По инф. rosbalt.ru

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