Президентом Греции впервые стала дама, ей 63

Греческий парламент проголосовал за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост президента страны.

Срок полномочий нынешнего президента Греции Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Он занимает пост главы государства с 2015 года.

Ранее 63-летняя Сакелларопулу была председателем Государственного совета — Верховного административного суда. Её кандидатуру выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, назвавший её «исключительным юристом по международным делам, судебным работником с блестящей карьерой». Таким образом, Екатерини Сакелларопулу станет первой женщиной на высшей государственной должности в истории Греции. Торжественная церемония её присяги в парламенте состоится 14 марта.

Согласно греческой конституции 1975 года, основная власть принадлежит премьер-министру, а президент выполняет в основном церемониальные функции, представляет страну на международной арене, подписывает договоры, назначает премьер-министра, принимает дипломатов.

По инф. pnp.ru

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