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Президент Швейцарии отметит юбилей с согражданами, родившимися в тот же день
По инф. rosbalt.ru   
21 Февраля 2020 г.
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Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга решила отпраздновать свой 60-й день рождения вместе со всеми гражданами страны, родившимися в этот же день. (Швейцария известна своей демократией, вот и президент страны очередной раз подтверждает это, тем самым еще и укрепляя доверие избирателей. - прим. МГ.)

Президент Швейцарии пригласила на юбилей всех сограждан, родившихся в тот же день

Тем, кто захочет прийти на праздник, нужно будет зарегистрироваться на сайте президента и предоставить копию паспорта с датой рождения.

По предварительным подсчетам, на юбилей президента смогут попасть примерно 260 швейцарцев. Издание опирается на данные о том, что в 1960 году в стране родились 94372 ребенка, значит, в среднем в день на свет могло появиться около 260 младенцев.

60 лет президенту Швейцарии исполнится 14 мая. Пока детали праздника неизвестны, сообщается только, что празднование пройдет недалеко от Берна.

По инф. rosbalt.ru

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