Президент Польши заявил, что поляки отважнее русских... Ох, зря он это!

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки отважнее и мужественнее русских. Эти слова вызвали критику со стороны местных СМИ.

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Как пишет газета Polityka, 12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда отметил, что хотел бы дружить с Россией. Он выразил мнение, что как сосед эта страна «во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки бесстрашнее и готовы воевать до конца».

Издание отметило, что подобное заявление Дуды прозвучало неуместно, с учетом потерь населения России во время Второй мировой и его роли в исходе войны.

Статьи и воспоминания об истории, в том числе и Великой отечественной войны — по ссылке.

Действительно, президент Польши, видимо, не подумал о роли СССР в исходе войны, делая такое заявление. Зря политики обращаются к таким темам, они провоцируют только конфликты и расхождения... К тому же надо учитывать, что нынешние поколения солдат вообще неизвестно как себя поведут в бою, что русские, что поляки. Поэтому делать такое заявление — это по меньшей мере неразумно.



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По инф. rosbalt.ru

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