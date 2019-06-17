ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Президент Польши заявил, что поляки отважнее русских... Ох, зря он это!
По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки отважнее и мужественнее русских. Эти слова вызвали критику со стороны местных СМИ.

Президент Польши заявил, что поляки отважнее русских... Поверим?

Как пишет газета Polityka, 12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда отметил, что хотел бы дружить с Россией. Он выразил мнение, что как сосед эта страна «во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки бесстрашнее и готовы воевать до конца».

Издание отметило, что подобное заявление Дуды прозвучало неуместно, с учетом потерь населения России во время Второй мировой и его роли в исходе войны.

  • Статьи и воспоминания об истории, в том числе и Великой отечественной войны — по ссылке.

Действительно, президент Польши, видимо, не подумал о роли СССР в исходе войны, делая такое заявление. Зря политики обращаются к таким темам, они провоцируют только конфликты и расхождения... К тому же надо учитывать, что нынешние поколения солдат вообще неизвестно как себя поведут в бою, что русские, что поляки. Поэтому делать такое заявление  — это по меньшей мере неразумно.

  • А что думаете вы, читатель МГ? Напишите свое мнение в комментариях, ваше мнение важно!

    • По инф. rosbalt.ru

    Загрузка...
    Загрузка...
    • Расскажите об этом своим друзьям!
    ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
    ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
    ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

    Тэги:

    У нас есть похожие статьи и новости:
     