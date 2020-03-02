Президент подписал закон о расширении маткапитала в России

Президент России подписал закон о расширении программы материнского капитала. Этот закон 20 февраля приняла Госдума, а 26 февраля — Совет федерации.

Теперь платить будут за детей, рожденных начиная с 1 января 2020 года, то есть задним числом. В этом случае сумма маткапитала составит 466 тыс. рублей — за первенца.

Если в этой семье затем родится второй ребенок, то семья получит еще 150 тыс. рублей. Семьи, в которых после 1 января 2020 года родится второй и последующий ребенок, смогут рассчитывать на маткапитал в сумме 616 тыс. рублей.

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Также расширены направления расходования средств макапитала, который теперь можно будет потратить на строительство дачи или ремонт имеющегося частного жилого дома.

Напомним, что эта мера социальной поддержки была анонсирована Владимиром Путиным - и она действительно очень полезна в условиях катастрофической демографической ситуации в России. Другое дело, что это - лишь стартовые поощрения для молодых семей. Ведь маткапитал рано или поздно заканчивается (тем более, что сферы его использования ограничены). А кормить-растить детей предстоит на зарплату - что, в условиях стагнирующей экономки, не так-то легко! А что ваши дети-внуки думают о социальной политике в России сегодня?

По инф. rosbalt.ru

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