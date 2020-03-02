Президент подписал закон о расширении маткапитала в России

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Президент России подписал закон о расширении программы материнского капитала. Этот закон 20 февраля приняла Госдума, а 26 февраля — Совет федерации.
Теперь платить будут за детей, рожденных начиная с 1 января 2020 года, то есть задним числом. В этом случае сумма маткапитала составит 466 тыс. рублей — за первенца.
Если в этой семье затем родится второй ребенок, то семья получит еще 150 тыс. рублей. Семьи, в которых после 1 января 2020 года родится второй и последующий ребенок, смогут рассчитывать на маткапитал в сумме 616 тыс. рублей.
Также расширены направления расходования средств макапитала, который теперь можно будет потратить на строительство дачи или ремонт имеющегося частного жилого дома.
Напомним, что эта мера социальной поддержки была анонсирована Владимиром Путиным - и она действительно очень полезна в условиях катастрофической демографической ситуации в России. Другое дело, что это - лишь стартовые поощрения для молодых семей. Ведь маткапитал рано или поздно заканчивается (тем более, что сферы его использования ограничены). А кормить-растить детей предстоит на зарплату - что, в условиях стагнирующей экономки, не так-то легко! А что ваши дети-внуки думают о социальной политике в России сегодня?
Короновирус продолжает шагать по планете. Случаи заболевания зарегистрированы в Эквадоре, Катаре, Армении, Чехии и Белоруссии. В отдельных странах Европы, например, в Италии, Франции и Германии, число заболевших продолжает расти в геометрической прогрессии. В Южной Корее отмечены повторные заражения вирусом, вызывающим пневмонию нового типа. Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса.
91-летняя ветеран труда из Челябинска Хадиса Зарипова не может получить положенную ей квартиру который год и ютится у родственников. Перед 75-летием Победы она возлагает все надежды на президента Владимира Путина.
Наши внуки по-разному любят проводить время. Гулять на улице, общаться с друзьями, что-то мастерить, готовить и, конечно же, играть. А как? К примеру, во дворе с друзьями, в «казаки-разбойники», дома в настольные лото, домино и другие многочисленные развлекательные продукты. А кто-то из детей не представляет свой досуг без игровых приставок, с помощью который можно окунуться в захватывающий виртуальный мир и стать там героем боя, пиратского или военного сражения, подводной одиссеи и т.д.
Онлайн-казино считаются более безопасными и доступными. Именно здесь игроки могут получить приветственный бонус, просто внеся депозит. Играть же можно круглосуточно прямо со своего мобильного телефона. Такие ресурсы предоставляют возможность играть в самые известные и качественные слоты, разрабатываемые мировыми производителями. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Vulcan casino https://casinos-bet.com, которое хорошо известно почитателям азартных игр. Онлайн-казино давно ведёт свою деятельность и для этого имеет необходимые разрешения.
Наши внуки в большинстве своем хотят быть модными. И поэтому бабушкам и дедушкам стоит знать, что же предлагается среди актуальных тенденций на весну-лето 2020 года. Вдруг любимому ребенку нужно будет сделать подарок или просто так порадовать чем-нибудь новеньким из одежды.
Близится 8 марта – прекрасный повод, чтобы сделать подарок любимой женщине. Не секрет, как трудно угодить взыскательным дамам в этот памятный день, ведь мартовский подарок не должен быть слишком дорогим и пышным, но и размениваться на мелочь тоже не пристало. Пожалуй, идеальным подарком к 8 марта является керамика, но не простая, а самая лучшая – итальянская.
Россия построит пять общеобразовательных русскоязычных школ в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Заключено соответствующее Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан.
Недавно рабочая группа Госсовета (во главе с Алексеем Дюминым, главой Тульской обл.) подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Среди них есть и такое: отменить уголовную ответственность за невыплату зарплат.
На юго-востоке Турции археологи нашли недостающие фигурки для древнейшей настольной игры, популярной на Ближнем Востоке и Месопотамии 5 тысяч лет назад. Другая часть игрового набора, 49 фигурок, была обнаружена в 2012 году в ходе раскопок на кургане Башур Хаюк.
Анне Вески сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза ещё в 80-х годах прошлого века. Фанаты почти боготворили любимую певицу, восхищаясь её стремительным творческим взлётом. Но за этими успехами стояла обычная женщина, у которой хватало трудовых сложностей и проблем в личной жизни.
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