Президент хочет, чтобы в России не было "обманутых дольщиков" через пару лет. Получится?

Нужно сделать все, чтобы в ближайшие пару лет избавиться «от такого позорного словосочетания и явления как „обманутый дольщик“». С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. Подобно другим подобным заявлениям — хочется рукоплескать... пока не задумаешься: а как этого можно добиться?

По его мнению, необходимо также переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и государство. При этом сделать это таким способом, чтобы не нанести ущерб объемам жилищного и другого строительства.

Глава государства в этой связи добавил, что все решения, принимаемые в этой сфере, должны сверяться с представителями строительных компаний.

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Как часто бывает с другими заявлениями главы Государства Российского (вроде того, что "про нацпроекты") - на словах все звучит очень привлекательно. Действительно, "обманутые дольщики" - это позор России, тяжелое наследие 90-х годов, когда у начинающих бизнесменов было принято на каждом шагу "кидать на бабки" вкладчиков - что в банках, что в жилстроительстве. Теперь Путин говорит, что надо бы эти риски взять на себя государству (а банки, названные им среди ответственных - у нас фактически государственные, хоть и считаются коммерческими). Но возникает вопрос: а у государства-то — хватит денег? Или оно достанет их (для подстраховки строек) из кармана граждан же? Так сделать это можно, запросто: бюджету - подэкономив на чем-то (на медсестрах, не на ракетах же!) или повысив налоги. Банкам - повысив проценты за кредиты... Так одно на одно и выходит - что платить за недобосовестных застройщиков придется населению! Только эти расходы будут размазаны более тонким слоем - на всех граждан.

Ну, и еще "крамольная" мысль: а как во всем мире умудряются жить без "обманутых дольщиков" - и чтобы целые главы государств об этой проблеме не заботились? Дело в том, что в цивилизованных странах "кидалово" в строительной отрасли, конечно, случается - но обман акционеров или покупателей строящейся недвижимости довольно редок, воспринимается как эксцесс. Ибо на страже интересов покупателей жилья стоит сам рынок: высокая конкуренция между стройкомпаниями вынуждает их заботиться о своей репутации. Никто не доверит свои деньги людям, про которых прошел даже слушок, что они нечисты на руку! Плюс - сложная система страхования финансовых операций, плюс независимый суд, который всегда будет на стороне потребителя, прежде всего.

Короче, в намерения Владимира Владимировича искоренить "обманутых дольщиков" - верится охотно. Он же за страну, по-своему, радеет! А вот в то, что через два года не будет такой проблемы - верится слабо. Но — поживем-увидим!

По инф. rosbalt.ru

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