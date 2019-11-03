«Преступление страсти»: следствие уточняет мотив подмосковного VIP-убийства

Ззавершен ряд экспертиз по делу об убийстве зампредседателя общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. По обвинению в этом преступлении под стражей находится экс-глава района Андрей Кулаков. Специалисты сочли ошибочными прежние предположения о том, что Исаенкова была ВИЧ-инфицированной. Также СКР определился с основной версией мотива убийства.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, завершена экспертиза кольца, крестика и часов, которые находились на Исаенковой в момент ее убийства. На них нашли частицы кожи Кулакова, однако определить, когда они появились, невозможно. На телефоне, который был с собой у Исаенковой, обнаружен отпечаток пальца. Он не принадлежит Кулакову, сейчас правоохранители пытаются установить, чей это след. На белье погибшей есть два следа от рук экс-чиновника, как будто он пытался его снять. Но опять же время появления отпечатков установить не представляется возможным. На двери машины жертвы оказался след от ботинка, но эксперты не смогли определить, какая эта обувь и кому она могла принадлежать. Также специалисты пришли к заключению, что найденный рядом с автомобилем телефонный провод не являлся орудием преступления. Исаенкову задушили руками: одной зажимали рот, другой сдавливали горло.

В ходе следствия было установлено, что в отношениях женщины с мужем было не все просто. На допросе супруг заявил, что они давно были чужими друг другу людьми, он знал о наличии у нее любовника, а жили под одной крышей исключительно из-за общей дочери. Однако сейчас стало понятно, что в реальности Исаенкова тщательно скрывала свой роман с Кулаковым. Переписку с ним она вела при помощи мессенджера, который находится под паролем («взломать» его не удалось до сих пор), а когда уезжала на свидание вечером, говорила мужу, что отправляется к подруге.

Оперативникам удалось найти и квартиру, которую Кулаков арендовал для свиданий с Евгенией. Однако там оказались только вещи погибшей. Каких-либо следов экс-главы района обнаружить не удалось. Выяснилось, что 7 июля 2019 года, на следующий день после убийства, Кулаков приехал в это помещение, забрал все вещи, имеющие отношение к нему, после чего выкинул их на помойку.

Изначально эксперты дали заключение, что у Исаенковой обнаружена ВИЧ-инфекция. Из-за этого родилась версия, что Кулаков, узнав об этом заболевании, в порыве гнева задушил возлюбленную. Однако повторная экспертиза опровергла эту версию. Было сочтено, что прежнее заключение о наличии у погибшей СПИДа ошибочное. Более того: методики определения ВИЧ-инфекции у уже умерших людей не существует. А ни одного другого доказательства подобного заболевания Исаенковой нет.

Сейчас следствие выдвигает другой возможный мотив убийства. Жена Кулакова, знавшая о романе, постоянно устраивала скандалы и требовала бросить любовницу. Исаенкова тоже скандалила, требуя развестись. При этом она в порыве гнева могла сказать что-то крайне обидное. Во время очередного скандала у Кулакова не выдержали нервы, и он убил любовницу.

По инф. rosbalt.ru

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