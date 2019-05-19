Престарелая мать корила сыночка за тунеядство. Избита до смерти... Жутко

Перед судом предстал 59-летний житель города Красный Кут в Саратовской области, который кулаком избил собственную 80-летнюю мать, после чего она скончалась. Как сообщают следственные органы СК России по региону, суд признал мужчину виновным и вынес приговор.

По данным следствия, пожилая мать критиковала сына за то, что он нигде не работает, ведет аморальный образ жизни и злоупотребляет спиртными напитками. Мужчина разозлился и нанес старушке не менее шести ударов кулаком по голове и один удар в туловище. Женщина через некоторое время скончалась. Труп матери злоумышленник обнаружил только на следующее утро. Он сообщил родственникам, вызвал медиков и полицию.

По приговору суда мужчина получил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Подобные "семейные истории", увы, нередки в нашей хронике происшествий. Буквально на днях в Подмосковье возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 65-летней женщины. В убийстве подозревается сын женщины.

По инф. rosbalt.ru

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