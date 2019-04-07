Предъявлено обвинение в убийстве Галины Старовойтовой

ФСБ РФ предъявила петербургскому бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину) обвинение в убийстве депутата Галины Старовойтовой, сообщил источник в силовых структурах. Ранее Барсуков был осужден за другое убийство и создание «тамбовского» преступного сообщества.

«Да, ему предъявлено обвинение», — сказал собеседник "Росбалта". Защита Барсукова подтвердила данный факт, отметив, что Барсуков не признает вину.

«Для нас самих предъявление обвинения стало неожиданным. Произошло это в пятницу», — сказал «Росбалту» адвокат Константин Кузьминых.

О том, что Барсукову будет предъявлено обвинение в убийстве Старовойтовой неоднократно сообщали источники «Росбалта». Одним из доказательств его причастности к преступлению назывались показания бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко. Он называл предполагаемого лидера «Тамбовской ОПГ» непосредственным заказчиком убийства. В августе 2015 года Октябрьский райсуд Северной столицы приговорил Глущенко к 17 годам колонии строгого режима.

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Председатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года на пороге собственной квартиры в Санкт-Петербурге. Ее помощник Руслан Линьков был ранен при покушении.

По версии следствия, преступление совершили члены «Тамбовской» преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин, а организатором являлся бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин. Последнего задержали в октябре 2002 года.

В 2005 году городской суд Санкт-Петербурга приговорил Колчина и Акиншина к 20 и 23,5 годам колонии строгого режима соответственно. Федосов был объявлен в розыск, его судьба остается неизвестной до сих пор.

20 марта Куйбышевский районный суд Северной столицы приговорил Владимира Барсукова к 24 годам колонии по делу о рейдерских захватах ряда петербургских предприятий. Ранее бизнесмен был осужден на 23 года колонии за организацию покушения на совладельца «Петербургского нефтяного терминала» Сергея Васильева и убийство его охранника. До этого его осудили за рейдерство и вымогательство, приговорив к 15 годам колонии.

По инф. rosbalt.ru

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