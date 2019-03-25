Предупреждают о возможных перебоях с детским питанием в России

Вступающее в силу с апреля ужесточение мер ветконтроля за ввозом в страну продуктов может негативно сказаться на рынке диетического, в том числе детского, и лечебного питания. Об этом предупредили производители Danone и Nestle.

Как пишет «Коммерсант», на импорт в этих категориях приходится до 90% продукции. С ужесточением ветконтроля, вводимым в рамках ЕАЭС, на эти продукты придется оформлять ветсертификаты, а производители должны быть включены в реестр предприятий третьих стран. Цель нововведений — контролировать ввоз в РФ «сыроподобной» продукции на основе растительных жиров, но под ограничения в итоге подпадают и другие товары той же таможенной группы, а это продукты лечебного и профилактического питания и ряд БАДов. В том числе ограничения затронут и ингредиенты для произодства того же детского питания, которые ране никогда не расценивались как «продукты ветеринарного риска», говорят производители. Вводимые меры производители считают избыточными и неоправданными, указывая, что под контроль на российской границе попадают категории продуктов, которые ни в одной другой стране не расцениваются как несущие ветеринарные риски. Оформление требуемых по новым правилам разрешений может занять более года, что приведет к срыву поставок и дефициту.

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В Минсельхозе заверяют, что расширение списка объектов ветконтроля на товары группы детского и лечебного питания направлено на обеспечение безопасности и выявление фальсификата и никак не отразится на добросовестных поставщиках. Посмотрим.

По инф. rosbalt.ru

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