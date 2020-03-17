Правозащитник Лев Пономарев: с мирными людьми полиция обращается, как с террористами

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«У меня только синяк. Не оправдал ожиданий некоторых»
– Спасибо всем, кто беспокоился о моем состоянии – сейчас у меня все хорошо, – говорит Пономарев. – Можно сказать, что я не оправдал надежд некоторой части общественности. Те, кто сообщал о страшных травмах, немного переврали. Врачи меня проверили и ничего не нашли, все хорошо. Только синяк остался.
Тогда, после задержания я и другие задержанные отказывались проходить в отдел и встали в сцепку, требуя допуска адвокатов, которые стояли за дверью. Получается, я случайно поставил на себе эксперимент, встав вместе с молодыми людьми. В какой-то момент полицейские попытались вытолкнуть меня силой. Меня и еще какого-то парня, который стоял рядом со мной, довольно грубо поволокли внутрь. Потом – эти несколько минут я почти не помню – били. Как говорится, очнулся сидящим на стуле с разбитым лицом. Я полагаю, меня они сильно бить все-таки немного стеснялись. А с тем парнем вообще не церемонились.
«Попробую заставить Фадеева и Москалькову работать»
– Вся беда в том, что это делают люди, которых тренируют на противодействие террористам. И они с обычными мирными гражданами обращаются, как с террористами. Это, конечно, полнейшее нарушение закона. Сотрудник полиции не должен закрывать лицо. Он должен иметь жетон, должен представиться и объяснить, в чем, собственно, заключается правонарушение.
В отделениях эти люди в масках ведут себя, как хозяева. За всем, что происходило в субботу в «Таганском», наблюдал начальник отделения и ничего не сделал. Даже наоборот, казалось, одобрял. 2-ой оперполк нельзя применять против мирных граждан – именно об этом сейчас надо говорить. И этого нужно требовать.
Поскольку я от них ушел через скорую (Пономарева госпитализировали. – Ред.), протокол на меня не составили. Но это не означает, что они не сделают этого позже – такое у меня уже было.
По поводу инцидента я обратился в Совет по правам человека. Попробуем заставить Фадеева поработать. И Москальковой обязательно напишу. Мои сотрудники обратились с требованием о возбуждении уголовного дела. У меня самого совершенно нет на это времени. Слишком много обращений поступает. Вот сейчас обратилась женщина, бывший сотрудник даже не полиции, а еще милиции. Попала в очень нехорошую историю с подбросом наркотиков, умоляет помочь. Я спросил, сознательно ли она пришла к нам, «иностранным агентам». Она ответила: «Наплевать! Кругом один беспредел!»
Положение дел в правоохранительной системе заслуживает пристального внимания. Дело в том, что неоправданная жестокость и садизм встречаются среди сотрудников МВД и Росгвардии довольно часто. Правозащитники бьют тревогу и постоянно говорят о пытках, но многие люди предпочитают этого не замечать. Но это неправильно, ведь жестокость в обществе и так очень высока, а равнодушие делает ситуацию совсем печальной. Ведь, в конце концов, дело касается каждого. Добавим к этому порой хамское поведение полицейских, желание уйти увольнительную или повысить план по раскрываемости любой ценой, и получим как раз то самое недоверие каждого второго жителя нашей страны.
78-летний правозащитник Лев Пономарев, задержанный в минувшую субботу, 14 марта, на пикетах против политических репрессий и избитый в ОВД «Таганский», рассказал о своем самочувствии и дальнейших мерах по защите своих прав.
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