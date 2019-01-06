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Православные всего мира встречают Рождество
По инф. rosbalt.ru   
06 Января 2019 г.
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В православных храмах России и других стран мира в воскресенье проходят службы в честь рождественского сочельника, который наступает накануне главного христианского праздника.

Утренняя служба состоялась в московском Христа Спасителя, а главное праздничное богослужение начнется там же за час до полуночи и продлится несколько часов.

В ночь на 7 января службы пройдут более чем в 30 тыс. православных храмов.

В сочельник полагается воздерживаться от еды до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

  • Редакция портала "Мои года" поздравляет всех своих читателей, придерживающихся православного канона, с Рождеством Христовым. Мира и счастья нам всем!

По инф. rosbalt.ru

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