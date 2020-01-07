Православные христиане отмечают Рождество Христово

Православные христиане отмечают 7 января один из главных своих праздников — Рождество Христово.
Об истоках праздника каждый знает с детства: по библейской истории в этот день непорочная Дева Мария родила Сына Божьего Иисуса Христа. Этот день начали отмечать еще в IV веке, и теперь в православии это второй по значимости праздник после Пасхи.
Верующие люди соблюдают Рождественский пост, причем 6 января — это его последний день, самый строгий. Этот день называется Рождественский сочельник, православные в этот день не принимают пищу до самого вечера, пока на небе не появятся звезды.
Вечер перед Рождеством считается Святым. Хозяйки накрывают праздничный стол, на ужин готовят 12 постных блюд (по числу апостолов Христа, месяцев года и главных церковных праздников).
Главным блюдом праздничного удина является кутья — блюдо из проваренных зерен с медом, орехами, маком и изюмом. Примечательно, что во время ужина необходимо попробовать каждое из 12-ти блюд.
Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кириллвыступил с традиционным рождественским посланием к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и пастве. Он, в частности, призвал каждого задуматься, не уподобляется ли он Ироду и призвал молиться об укреплении единства православия и умножении любви.
Блюда подают на стол холодными, теплым может быть лишь суп, хозяйка при это не должна вставать из-за стола и ходить на кухню.
В ночь на Рождество во всех храмах проходят праздничные службы. После богослужения можно вкушать скоромную (непостную) пищу.
С вечера нужно накрыть праздничный стол, выбирая лучшую посуду для этого. Гостей должно быть четное количество, если же это не так, то на стол ставится лишний прибор.
7 января издавна устраивали пир, главным блюдом на котором становился гусь с яблоками.
В доме, где празднуют Рождество, обязательно должна быть украшенная игрушками и свечами ель или еловая веточка. Кстати, традиция украшать верхушку елки звездой появилась в память о звезде, озарившей ночь в момент рождения Иисуса. Подарки под елкой символизируют память о дарах, которые принесли новорожденному волхвы.
Добавим, что на Рождество принято надевать только новую и чистую одежду.
До нынешних дней также дошла еще одна традиция — колядование. Одни ходят от дома к дому и поют колядки, прославляя Христа, хозяева дома в свою очередь одаривают их деньгами или угощениями.
В Рождество нельзя ругаться и сквернословить. Также запрещается в этот день выполнять какую-либо работу, выносить мусор из дома, стирать или заниматься уборкой. Мужчинам лучше отказаться от охоты.
Отметим, что в этот день нельзя ходить на кладбище, а в храмах отменяется церковное поминовение усопших. На Рождество Христово нельзя гадать на суженого и на будущее.
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