Право собственности временно недоступно

Из-за проблем с запуском единого госреестра недвижимости граждане рискуют потерять возможность доказать законность владения своими жильем и землей, сообщают СМИ.

Миллионы россиян оказались в зоне серьезного риска из-за проблем, возникших с запуском единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эксперты опасаются, что сбой может поставить под угрозу права собственности россиян и корректность налоговых начислений.

О проблемах с запуском единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сообщил «Коммерсант». По данным издания, базу, которая должна объединить два ресурса - единый государственный реестр прав на недвижимость (ЕГРП) и сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) – планировалось запустить 1 января 2017 года. В правительстве рассчитывали, что реестр позволит улучшить защиту прав собственности. «Вместо двух процедур — постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права — будет одна», - так описывал суть будущей системы экс-глава Росреестра Игорь Васильев, которого цитирует издание.

Однако Росреестр не смог в полной мере выполнить закон о запуске базы с 1 января 2017 года. Государство должно принимать документы для единой процедуры как в бумажном, так и в электронном виде. Но услуги Росреестра в электронном виде недоступны. В соответствующем разделе сайта службы размещено сообщение: «Проводится актуализация контента подразделов». В Росреестре утверждают, что в ведомстве работают над вводом ЕГРН в действие «покомпонентно».

Между тем, эксперты опасаются, что подобная ситуация несет прямой риск для миллионов российских граждан. Так, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в своей публикации в издании «Труд» отмечает, что «Росреестр отличился снова». «Именно он осуществил кадастровую оценку недвижимости, в результате которой вся страна сейчас платит налоги с чудовищно завышенной цены квартир, дач и земельных участков. Завышенной отчасти по объективным причинам: оценка закончилась осенью 2014 года, а для большинства объектов проведена раньше, - после чего рынок недвижимости рухнул», - напоминает Делягин. Сейчас же, по его данным, ряд сотрудников ведомства обратились в прокуратуру из-за того, что, возможно, «сведения, содержащиеся в ЕГРН, недостоверны». «Смысл обращения шокирует: ЕГРН до сих пор не создан и, соответственно, до сих пор не работает», - пишет Делягин.

Экономист обращает внимание на известные ему случаи ошибок базы: «Общее бессовестное завышение оценки (даже относительно цен 2013-2014 годов) и многочисленные нелепости – от занесения в раздел «площадь квартиры» года строительства дома (на что жаловались юристы) до откровенного бреда (например, мой деревянный дом в 72 кв. м., построенный в 1934 году, оценен вдвое дороже такого же дома рядом, только вдвое большей площади, построенного в 2005 г.)»

«А окончательно мое отношение к этой структуре закрепила попытка узнать, во сколько же оценена моя недвижимость в ее разрекламированной базе данных, - вспоминает он. - Она была так глупо организованной - запутанной, непонятной и неудобной, - да при этом еще и периодически «зависала», - что я, промучившись добрых полдня, так и не смог получить нужную информацию полностью. И каков же был мой шок, когда, зайдя для совершенно других дел в личный кабинет на сайте налоговой службы, получил все нужные данные буквально за один клик (!) мышкой. То есть никакой объективной сложности в организации предоставления информации не было – была то ли неспособность, то ли столь же очевидное нежелание руководства Росреестра исполнять свои служебные обязанности».

«Понятно, что искусственно организованный кризис местных и региональных бюджетов стимулирует соответствующие власти завышать оценку недвижимости, - но почему этому стремлению потакает Росреестр, федеральное ведомство, обязанное сдерживать местные интересы ради общенациональных?» - задается вопросом экономист.

«Более того: по состоянию на 15 января не работает даже сайт Росреестра (на этой неделе его все же запустили, но попытка воспользоваться сервисом оборачивается очередной «заглушкой»), - причем «с особым цинизмом»: переходы на его страницы через поисковые системы осуществляются свободно, а попытка зайти «через парадный вход», через главную страницу, блокируется полностью: мол, приносим извинения, на сайте идут работы», - возмущен эксперт.

В своей статье Делягин возложил ответственность за происходящее на руководство ведомства. «Ссылки на то, что руководитель Росреестра Виктория Абрамченко назначена только в октябре, несерьезны: она далеко не новый человек в правительственных структурах и прекрасно знает, что и как можно делать. В конце концов, обнаружив невозможность исполнения закона, она должна была ясно и четко сообщить об этом (не говоря уже о наказании виновных)», - полагает директор Института проблем глобализации.

«Люди в ее окружении заслуживают отдельного внимания – так, начальник ключевого Управления госслужбы и кадров еще во время работы в милиции становился объектом жестких обвинений со стороны общественности», - пишет эксперт. По его данным, в своем обращении в Генпрокуратуру авторы усматривают в действиях руководства ведомства «деяния, которые соответствуют составу преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ: ст. 285.3 – «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений» и ст. 293 – «Халатность» (и то в самом лучшем случае)».

Делягин делает предположение, что «ключевой причиной срыва запуска ЕГРН представляется то, что реализацией проекта занималась организация, возникшая, насколько можно судить, буквально из ниоткуда и за пару лет ставшая реализатором множества (если не большинства) госконтрактов целого ряда федеральных ведомств в сфере IT». «Второй причиной срыва называют то, что в самом Росреестре проблемой гармонизации и верификации данных баз ЕГРП (права) и ГКН (кадастровый учет) до последнего времени практически никто не занимался. А это значит, что по одному и тому же объекту недвижимости в базах ЕГРП и ГКН данные могут быть разными. К примеру, права у человека на 15 соток, а по данным кадастра у него таких соток 30», - продолжает Делягин.

Основная опасность, по его словам, заключается «в реальной угрозе уничтожения прав на собственность, особенно учитывая тот факт, что с июля 2016 года свидетельства о собственности в бумажном виде не выдавались и по 218 ФЗ подтверждением этих самых прав является выписка из того самого реестра (ЕГРН), которого, как выяснилось, не существует». «Так что вполне реальной становится ситуация массовой утери информации о правах граждан и невозможность этих самых граждан доказать свои права владения недвижимостью и землей. Зато какой простор для деятельности разного рода мошенников, расхитителей государственной собственности, разных «черных» риэлторов, возникший в результате деятельности «эффективных менеджеров» в отношении буквально каждого из нас», - предупреждает директор Института проблем глобализации.

При этом сообщивший о сложностях «Коммерсант» добавляет, что нынешние проблемы могут быть цветочками по сравнению с вызовом, с которым предстоит столкнуться Росреестру в январе 2018 года. «Тогда начнет действовать запрет сделок с земельными участками, не имеющими официальных границ. При этом в ГКН на октябрь 2016 года были внесены сведения о границах только 41% земельных участков в РФ (максимум приходится на Московскую область, где границы установлены у 55% участков)» - отмечает издание.

По инф. rosbalt.ru

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