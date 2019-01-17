Правительство озаботилось "вкусной и здоровой пищей"

В декабре 2018 г. правительство, которое в последние годы, кажется, делает всё возможное, чтобы окончательно доконать народ, внезапно приняло программу с замечательным названием «Укрепление общественного здоровья на 2019–2020 годы». По какой-то причине укреплять организмы сограждан решили в первую очередь с желудка, на это для начала выделено 1, 7 млрд рублей. В основном их потратят на серьёзную реформу Роспотребнадзора. Эта организация займётся не разовым, а постоянным контролем реального, а не этикеточного состава продуктов питания, которые лежат на полках во всех регионах.

Сто на одного

На бумаге за качеством продовольствия у нас следят отчаянно и неусыпно. Между прочим, на любом крупном предприятии, выпускающем хоть что-то съестное, сидит государственный контролёр, обязанный под подпись проверять каждую партию, только после этого продукты можно отправлять в магазины. Увы, эта система работает в основном на повышение качества питания семей самих контролёров. При всём при том Роспотребнадзор развернул обширную сеть контрольных лабораторий во всех 85 регионах. Хотя оборудование там далеко не передовое, да и методики проверки устарели лет на 40.

Мягко скажем, государственная система проверок качества продуктов на практике не работает. Дитя давно без глаза, в том числе потому, что у него семьсот нянек. «Система надзора за качеством пищевых продуктов не адекватна. Функции госконтроля распылены между сотней организаций», – утверждают эксперты.

Недавно представители крупных торговых сетей внезапно обрели дар речи и выступили в непривычной роли. Они принялись открывать населению глаза на ужасную правду. «Российский рынок и раньше в целом страдал от нестабильного качества продовольствия. Но теперь тенденция снижения качества стала очень серьёзной», – громогласно заявил глава одного из крупнейших торговых холдингов.

Человек знает, что говорит. В частности, каждый месяц через распределительные центры его компании проходит более 60 тыс. т овощей. Они поступают прямо от аграрных хозяйств, затем разъезжаются по десяткам оптовых баз, от них по тысячам магазинов во всех регионах страны. Само собой, у сети есть какой-никакой собственный контроль качества, поскольку бизнесу накладно торговать откровенной гнилью. Так вот, если в 2014 г. при внутренних проверках в среднем отсеивали 8–10% овощей, то к 2018 г. доля брака превысила четверть.

Это лишь малая часть грандиозной общей картины. Интересно заглянуть в отчёты того самого официального последнего контрольного бастиона – Роспотребнадзора. С каждым годом его деятельность всё менее бурная. Если взглянуть на отчёты ведомства, в 2015 г. оно провело 120 тыс. разнообразных проверок, связанных с правами потребителей. Год спустя таких проверок было только 96, 5 тыс., в 2017 г. – 83 тыс. (за 2018 г. данных пока нет). Как отмечает сам Роспотребнадзор, с 2012 по 2017 г. общее число проверок упало в два раза. Конечно, это сильно помогло бизнесу, но вряд ли улучшило качество продовольствия.

Цифры говорят сами за себя. За прошедший год роспотребнадзоровские инспекторы явились на 56 тыс. предприятий, связанных с выпуском или продажей продуктов питания. Для начала выяснилось, что ни много ни мало две трети компаний откровенно нарушали санитарные условия производства и хранения. Кроме того, на этикетках более сотни продуктов, успевших попасть на полки, были указаны несуществующие производители. То есть их сделал неизвестно кто, где и когда. К этому стоит добавить недавнее открытие Росрыболовства, устроившего масштабные проверки в супермаркетах. Оказалось, там давно стало правилом выдавать размороженную рыбу за свежую. Кроме того, даже в крупных сетях мало кто соблюдает температурный режим хранения рыбы, а он очень жёсткий. «Мы повсеместно обнаружили охлаждённую рыбу, температура которой была плюс 5–7 градусов при норме хранения минус два», – сообщают эксперты Росрыболовства.

Дальше больше. Самое дикое – это всплывшие масштабы нарушения норм качества. Надо сказать, эти нормы в РФ и без того весьма мягкие, поскольку систему ГОСТов свернули ещё в 2002 г. при загадочном начальнике Росстандарта Б. Алёшине. Вместо неё он ввёл на редкость либеральные к производителям ТУ (технические условия). Да и те, как выяснилось, на деле толком никто не контролирует. Как показали проверки, почти 70% товаров при лабораторных испытаниях либо не отвечают обещанным на этикетках ТУ и ГОСТам, либо этикетки сообщают ложную информацию.

По данным Минпромторга, фальсификация по продуктам в зависимости от категории – от 10% до четверти. Например, по рыбе стандартный показатель зашкалил за 25%. Между прочим, это касается одежды и прочих изделий лёгкой промышленности. Например, в составе производители заявляют 80% натуральных материалов, на деле обнаруживают до 80% синтетики. Отдельная история с импортом. За последние три года он не только сдулся, но и вдобавок стал резко хуже. Как показали выборочные проверки, например, среди привозных макарон доля некачественных или поддельных продуктов достигает 32%, по маслу и маргарину – 37%, по овощам и консервам – до 40%. Есть и такая печальная статистика. В РФ до 40% просроченных продуктов продавцы не утилизируют, как положено, а пускают обратно в дело. Поэтому лучше быть аккуратным, покупая всяческие котлеты, салаты и выпечку в отделах готовой пищи торговых сетей. Это главный канал сбыта просрочки.

Нитратный резонанс

Разумеется, покупатель сейчас пошёл искушённый, многие чуть не с лупой читают мелкие надписи на упаковках. Наверное, даже дети наизусть помнят коды самых вредных пищевых добавок и знают, что именно маскируют производители под надписью «растительные сливки» в молочных продуктах. Даже известно, сколько таких покупателей, – по данным исследования НАФИ, до 16% жителей страны отличаются осознанным потреблением, то есть внимательно изучают состав продуктов, не хватают что подешевле и что ни попадя.

На беду, даже этот подход мало что гарантирует. Потому что по факту производитель может указывать или не указывать на упаковке всё что угодно. Вероятность попасться на таком обмане близка к нулю. Например, проверки состава мороженого показали, что этикетка врёт в 70% случаев. Да и кто будет проверять, правда на упаковке или нет, если на всю Россию только 1, 9 тыс. человек сотрудников торговой инспекции. К тому же хорошая идея о помощи малому бизнесу тут сыграла в обратную сторону. В последние три года государство резко ограничило число всяческих проверок, это многим помогло, но также сыграло на руку недобросовестным торговым предприятиям. Глава Роспотребнадзора Анна Попова (кстати, эпидемиолог по образованию) жаловалась, что уже с марта 2017 г. стало сложно контролировать общепит. Для государственных контролёров ввели так называемые чек-листы, в них очень ограниченный список того, что можно проверять в кафе и ресторанах.

К счастью, есть и негосударственный фронт контроля. В конце концов, никто из оптовиков не горит желанием брать негодный товар. Поэтому при всех крупных продуктовых распределительных центрах и хранилищах работают лаборатории, в которых стоят минимум два прибора. При помощи рефрактометра в овощах измеряют содержание сахара, это показатель спелости. Также урожай пропускают через пенетрометр, аппарат для измерения свежести. Помимо этого на крупнейших базах следят, чтобы товар не был слишком мелким или откровенно гнилым.

Увы, в целом на этом всё. Если бы вдобавок торговцы, скажем, проводили тесты на нитраты, пестициды и превышение норм по тяжёлым металлам, возможно, им пришлось бы выкидывать почти всё содержимое складов. Понятно, почему до недавнего времени торговые сети вообще отказывались обсуждать эту тему. В общем, с овощами непорядок. Ещё более грустные глаза у владельцев оптовых хранилищ консервов. «Это невиданно, в последнее время отсеиваем до 30% товара. Дошло до того, что в половине случаев в банках оказывается совсем не то, что написано на этикетке. Вдобавок огромная часть консервированной продукции, от мясной до рыбной и овощной, не соответствует пищевым регламентам», – сообщил «АН» директор отдела закупок крупной торговой сети.

По её словам, с конца 2017 г. эпидемия повального падения качества еды идёт по цепочке. Производители готовых продуктов питания осторожничают – они всего лишь массово повысили содержание дешёвых ингредиентов. Подняли его до максимально допустимых норм. «Например, содержание крахмала в колбасе, макаронах, чипсах или рыбных палочках может быть 2%, а может – 15%. Санитарные нормы допускают и то и другое, потому что вреда для здоровья не будет. Но вкусовые качества продуктов падают катастрофически», – объясняет эксперт.

Эта якобы усовершенствованная еда невкусная, но по крайней мере безопасная. Намного страшнее проделки, на которые порой пускаются производители самих ингредиентов. Со времён перестройки, когда эта тема была популярна, население прекрасно осведомлено о вреде продуктов, производители которых злоупотребляют различной агрохимией. Например, если в почву переложат азотных удобрений – в урожае будет переизбыток нитратов.

Дары полей, где не жалели калийных удобрений, могут содержать опасные дозы серы и хлора. Фосфорные удобрения – тоже не подарок. О вреде пестицидов лучше не вспоминать. Проблема обострилась донельзя. Иначе зачем бы все крупные торговые сети начали в пожарном порядке открывать химические лаборатории?

Они не хотят быть крайними, если начнутся массовые отравления. Так что несколько крупнейших торговых сетей вложили сотни миллионов рублей в 17 новых лабораторий. Там впервые в практике российской торговли будут проверять продукты и на нитраты, и на тяжёлые металлы, и на пестициды. Правда, подавляющее большинство крупных сетей пока в раздумьях, что до мелких торговцев, то их эта проблема вообще не заботит.

А пока только практика покажет, изменится ли что-то в 2019 г. или чиновники благополучно освоят очередные 1, 7 млрд руб., выделенные правительством на укрепление общественного здоровья. После чего займутся привычным делом, то есть бесполезным перекладыванием бумажек.

По инф. «Аргументы Недели»

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