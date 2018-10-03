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Правительство обещает пенсионерам ежегодный "индексационный праздник" 1 января
По инф. rosbalt.ru   
03 Октября 2018 г.
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pensii

Пенсия в России будет индексироваться с 1 января один раз в год — до 2024 года. Об этом заявил министр труда РФ Максим Топилин во вторник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Как сообщает ТАСС, Топилин уточнил, что в законе о пенсионной реформе предусмотрена на 6 лет индексация с 1 января один раз в год. Это отличие от действующего законодательства, уточнил он.

Напомним, что Госдума 27 сентября приняла в окончательном чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин и до 60-ти — для женщин. Сегодня, 3 октября, ожидается его рассмотрение в Совете Федерации.

По инф. rosbalt.ru

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