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Правительство Ленобласти сделало зарядку прямо во время заседания

По инф. rosbalt.ru   
28 Февраля 2020 г.
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Заседание правительства Ленинградской области 27 февраля прервала физкультурная разминка. Видео, на котором чиновники делают зарядку прямо в зале заседания под кавер Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», появилось в соцсетях и областных СМИ.  (Что же, не самая плохая инициатива, прямо скажем. Может после зарядки и решения в головы чиновников будут приходить более светлые.- прим. МГ.)

Заседание правительства Ленобласти прервала физкультура

Встряхнуться коллегам предложил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он пригласил в зал двух студенток Ленинградского государственного университета имени Пушкина в ярких костюмах чирлидеров.

Члены правительства увлеченно повторяли за девушками простые движения, разминая кисти рук и плечевой пояс.

После зарядки в зале прозвучали предложения проводить такую зарядку перед каждым заседанием.

По инф. rosbalt.ru

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