Правила вычитания

Если вашему дому больше пяти лет, то в большинстве случаев за тепло в многоквартирных домах вы платите по средним показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии. Либо по нормативу, утвержденному местными властями. – "Российская газета".

Цифру в первой графе за отопление благодаря индивидуальным счетчикам удалось снизить, а вот от отопления МОП избавиться не получилось. Фото: РГ

Установить у себя в квартире индивидуальный счетчик и платить только за себя можно в том случае, если во всех квартирах в многоквартирном доме они установлены. В ряде регионов уже есть прецеденты, когда собственники купили и установили в своей квартире теплосчетчики, но платить по его показаниям не могут. Ресурсоснабжающие организации не принимают в расчет потребление тепла в каждой отдельной квартире.

Но уже скоро у потребителей появится возможность оплачивать теплоснабжение собственной квартиры по показателям индивидуальных приборов учета. Минстрой России разработал соответствующий проект постановления правительства, сейчас документ проходит процедуру согласования и в ближайшее время будет внесен в правительство РФ. Эксперты считают, что сэкономить на счетах за тепло можно 30-40 процентов.

- Согласно проекту постановления, если в доме установлены индивидуальные приборы учета (в жилом доме с вертикальной разводкой) или как минимум в половине квартир имеются специальные распределители (в жилом доме с горизонтальной разводкой), то дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла, - пояснил "РГ-Неделе" заместитель министра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор Андрей Чибис. - Собственники будут платить с учетом личного потребления, а за общедомовые нужды по специальной формуле.

По его словам, многоквартирный дом - это единый объект, и полностью перейти на индивидуальный учет невозможно. Даже если полностью перекрыть отопление в отдельной квартире, ее будут обогревать соседние. Поэтому минстрой предложил компромиссный алгоритм расчета, который, с одной стороны, учитывает общее потребление дома, а с другой - позволяет конкретному потребителю экономить.

По мнению юриста-консультанта НП "ЖКХ Контроль" Бахрама Арбобова, в постановлении правительства есть существенная оговорка, которая повлияет на количество собственников, которые смогут установить у себя индивидуальные счетчики тепла. "Дело в том, что такая возможность появится в домах с горизонтальной разводкой сетей отопления, когда на стояках у входа в квартиры можно установить такие приборы. Между тем в нашей стране 80 процентов жилого фонда, прежде всего все пятиэтажки, имеют вертикальную разводку, то есть трубы от батарей идут снизу вверх, поэтому сложно будет установить фактическое потребление, - пояснил "РГ-Неделе" юрист.

Специалисты говорят, что на каждый стояк в каждой комнате придется установить теплосчетчик, что может запутать потребителя.

Есть один важный нюанс, который необходимо помнить при переходе на индивидуальный учет потребляемой тепловой энергии. Правило "сколько потребил - столько и заплатил" справедливо лишь отчасти. Нужно быть готовым к тому, что в вашей платежке будут две строки оплаты за тепло: показания индивидуального счетчика в квартире плюс ваша доля в общем объеме всех теплопотерь дома.

Поясню на примере. В моей многоэтажке в каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета тепла. Дом очень теплый, поэтому в каждой комнате почти всю зиму я ставлю регулятор на "двойку", только когда очень холодно - на "четверку". В результате моя экономия на подкручивании регуляторов на батареях в моей двушке обходится мне в среднем в 120-170 рублей в месяц. Это меня не может не радовать. Но в моей платежке есть еще одна строка - тепло МОП (мест общего пользования). За теплопотребление от несущих конструкций дома ежемесячно приходится платить около 400 рублей (в расчете на 64,1 кв. метра занимаемой площади). И на это я никак повлиять не могу. Так что в итоге за тепло с индивидуальными счетчиками приходится платить около 600 рублей в месяц.

Как только поправки минстроя будут приняты, любой потребитель сможет установить на своих батареях приборы учета тепла, и управляющая организация будет обязана принимать эти показания. В тех домах, где нет возможности установить индивидуальные теплосчетчики, будут платить как и раньше по утвержденному нормативу или по показаниям общедомового счетчика.

Горячая линия

Экономия на счетчике в квартире - иллюзия

Ирина Борисовна, Екатеринбург: Дом 1978 года постройки. В доме нет технической возможности установить индивидуальные приборы учета тепла. Есть только общедомовой счетчик. Я предлагала управляющей компании снизить тарифы или сделать скидки для домов такого типа. Отправляла заявления в управляющую компанию РЭМП Железнодорожного района, но ответа так и не получила. Подскажите, как в таких домах, где нет возможности установить индивидуальные приборы учета тепла, сэкономить на коммунальных платежах?

Олег Рурин, заместитель генерального директора Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ: Даже общедомовые счетчики установлены далеко не в каждом многоквартирном доме. И, кстати, они дают большую экономию по затратам ресурсов. У нас есть расчеты на основании данных, размещенных в нашей информационной системе. Мы даже определили перечни домов, где установка этих общедомовых приборов может дать экономию, обеспечивающую окупаемость инвестиций в течение года-двух. По реализуемой сейчас фондом программе модернизации многоквартирных домов энергоэффективные мероприятия могут быть более эффективны, чем иллюзия экономии в каждой отдельной квартире.

Между тем

Если ресурсоснабжающая организация отказывается устанавливать общедомовой счетчик в многоквартирном доме, ее накажут рублем. Так, муниципальная ресурсоснабжающая организация из Серпухова дважды оштрафована Госжилинспекцией Подмосковья за уклонение от установки приборов учета. По словам руководителя надзорного ведомства Вадима Сокова, "Серпуховская теплосеть" не исполнила требования законодательства об установке приборов учета тепловой энергии, используемой на отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов. Инспекторы выявили нарушение при проверке обращений жителей домов в Серпухове. Приборов учета в них не оказалось, хотя Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..." обязывал установить их до 1 июля 2013 года. В результате на "Серпуховскую теплосеть" были наложены административные штрафы на общую сумму 175 тысяч рублей.

С августа прошлого года полномочия по привлечению к административной ответственности за это нарушение перешли от ФАС к органам госжилнадзора. Меньше чем за год было оштрафовано более 60 предприятий и их руководителей. Наказания эти достаточно серьезны - штрафы на организации от 50 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

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