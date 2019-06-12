"Правда всегда одна": египтяне просят вернуть им бюст Тутанхамона

Власти Египта заявили, что Великобритания должна вернуть стране каменный бюст фараона Тутанхамона.

Как пишет Arab News, бюст выставят на торги аукционного дома Christie's в Лондоне 4 июля. По оценкам экспертов, его продадут за 4 млн фунтов стерлингов (более $5 млн).

Между тем МИД Египта считает, что артефакт был украден из Карнакского храма в Луксоре. Также ведомство призвало Лондон не продавать на аукционе другие египетские артефакты.

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По инф. rosbalt.ru

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