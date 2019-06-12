ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

"Правда всегда одна": египтяне просят вернуть им бюст Тутанхамона
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Власти Египта заявили, что Великобритания должна вернуть стране каменный бюст фараона Тутанхамона.

"Правда всегда одна": египтяне просят вернуть им бюст Тутанхамона

Как пишет Arab News, бюст выставят на торги аукционного дома Christie's в Лондоне 4 июля. По оценкам экспертов, его продадут за 4 млн фунтов стерлингов (более $5 млн).

Между тем МИД Египта считает, что артефакт был украден из Карнакского храма в Луксоре. Также ведомство призвало Лондон не продавать на аукционе другие египетские артефакты.

  • Другие новости о коллекционных ценностях и артефактах по ссылке

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 