Практически голый мужик прогулялся по Третьяковке. Это такая "культурная акция" была

Мужчина, разрисованный различными рунами, прогулялся по Врубелевскому залу Третьяковки в одних стрингах. Инцидент, произошедший в среду, попал на видео.

Выяснилось, что, пока неизвестный ходил по Третьяковке, его товарищ повесил на стену свою собственную картину. Полиция не стала задерживать обоих.

По инф. rosbalt.ru

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