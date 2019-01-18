Пожизненно осужден насильник и убийца двух девочек в Перми

В Перми суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который 12 лет назад изнасиловал и убил двух девочек.

Уроженец Удмуртии Сергей Халметов летом 2006 года познакомился на вокзале в Перми с двумя сбежавшими из дома девочками 12-ти и 13-ти лет. Он заманил школьниц на пустырь, совершил ряд сексуальных преступлений и убил.

Более 12 лет дело оставалось нераскрытым. Биологические следы преступника, найденные на месте убийства, зарегистрировали в федеральной базе геномной информации. «При проверке по ДНК-учетам выявлены совпадения генотипа Халметова с генотипом лица, совершившего преступления», — сообщили в Следственном комитете.

В ноябре 2017 года убийцу детей нашли и задержали. Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

По инф. rosbalt.ru

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