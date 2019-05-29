Пожилой педофил практиковал "лечебный массаж с изнасилованием"

В Ленобласти вынесен приговор 61-летнему жителю Тосненского района. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, 11 ноября 2017 года москвичка по рекомендации знакомых привела свою 16-летнюю дочь к «знахарю». При проведении «лечебного» массажа мужчина изнасиловал девочку.

Насильник долгое время скрывался и был объявлен в федеральный розыск. В конце сентября 2018 года злоумышленника задержали.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Увы, пожилые люди нередко становятся фигурантами дел о сексуальных преступлениях ("седина в бороду, бес в ребро", как говорится). Вот лишь некоторые примеры:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ