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Пожилой педофил практиковал "лечебный массаж с изнасилованием"
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
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В Ленобласти вынесен приговор 61-летнему жителю Тосненского района. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Пожилой педофил практиковал "лечебный массаж с изнасилованием"

По версии следствия, 11 ноября 2017 года москвичка по рекомендации знакомых привела свою 16-летнюю дочь к «знахарю». При проведении «лечебного» массажа мужчина изнасиловал девочку.

Насильник долгое время скрывался и был объявлен в федеральный розыск. В конце сентября 2018 года злоумышленника задержали.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Увы, пожилые люди нередко становятся фигурантами дел о сексуальных преступлениях ("седина в бороду, бес в ребро", как говорится). Вот лишь некоторые примеры:

По инф. rosbalt.ru

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