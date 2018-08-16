Пожилой отец серпом зарезал немолодого сына...

В Раменском районе Подмосковья пожилого мужчину задержали по подозрению в убийстве собственного сына.

В доме в деревне Заболотье 15 августа было обнаружено тело 44-летнего мужчины с резаными ранениями. Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, подозреваемым оказался 69-летний отец убитого.

По словам задержанного, он ударил сына металлическим серпом в ходе ссоры. «В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По инф. rosbalt.ru

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