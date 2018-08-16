ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Пожилой отец серпом зарезал немолодого сына...
По инф. rosbalt.ru   
16 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

nasilie 1

В Раменском районе Подмосковья пожилого мужчину задержали по подозрению в убийстве собственного сына.

В доме в деревне Заболотье 15 августа было обнаружено тело 44-летнего мужчины с резаными ранениями. Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, подозреваемым оказался 69-летний отец убитого.

По словам задержанного, он ударил сына металлическим серпом в ходе ссоры. «В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 