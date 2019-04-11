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Пожилой главный пилот "Аэрофлота" решился на взятку ради сохранения права летать
По инф. rosbalt.ru   
11 Апреля 2019 г.
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В Москве осудили бывшего главного пилота российского авиаперевозчика «Аэрофлот» Анатолия Якимчука. Приговор вынес Тушинский суд Москвы. Пилот был признан виновным в попытке дать взятку в 50 тыс. рублей председателю врачебно-летной комиссии.

Пожилой главный пилот "Аэрофлота" решился на взятку ради сохранения права летать

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в 250 тыс. рублей, сообщает агентство «Москва». Сам 65-летний Якимчук уже заявил о намерении оспорить приговор - при том, что вину признает.

По его словам, он решился на взятку, чтобы врач не мешал ему проходить комиссию, которая якобы изначально отнеслась к нему предвзято. Якимчук просил допустить его к полетам, несмотря на выявленное заболевание сердечно-сосудистой системы.

...Конечно, и брать, и давать взятки - дело нехорошее. И с точки зрения морали, и по закону. Тем более, когда речь идет о работе на авиатранспорте, где так важны соображения безопасности! Но по-человечески - вполне можно посочувствовать человеку, стремящемуся всеми силами удержаться в строю, сохранить свою работу. Тем более, что экономика страны весьма сурова к работающим пожилым людям и их рабочим местам -  а примеры коррупции в России так повсеместны и так заразительны!

По инф. rosbalt.ru

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