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Пожилой австралиец и его сын погибли, спасая тонущего туриста
По инф. rosbalt.ru   
24 Апреля 2019 г.
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В Австралии турист из Сингапура попытался доплыть до устья реки Шербрук, но внезапно начал тонуть. На помощь ему поспешили отец и сын на лодке, для них эта история закончилась трагически, пишет Daily Mail.

Пожилой австралиец и его сын погибли, спасая тонущего туриста

По данным СМИ, их лодка перевернулась из-за двухметровых волн. В результате оба погибли — на борту были 71-летний Росс Пауэлл и его 32-летний сын Энди.

Турист выбрался из воды самостоятельно.

По инф. rosbalt.ru

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