Пожилого судью лишили статуса: посмел выступить на митинге оппозиции!

Квалификационная коллегия судей Башкортостана прекратила статус судьи 72-летнего Радика Рахматуллина. Как сообщил юрист Виталий Буркин, одной из причин этого стало выступление пожилого человека на оппозиционном митинге.

В вину Радику Рахматуллину поставили то, что он несколько лет назад был на митинге памяти Бориса Немцова, где выступил с критикой властей, а также принимал участие в качестве представителя в судебных заседаниях по гражданским делам. Это названо поступками, несовместимыми с высоким статусом судьи.

«В квалификационной коллегии судей огласили решение, но еще не изготовили его. Но перед тем, как лишить статуса, было подготовлено заключение — это документ, предшествующий решению. Там и перечислены эти основания», — рассказал Виталий Буркин.

Прекращение статуса влечет за собой лишение денежного довольствия судьи в отставке.

Виталий Буркин подчеркнул, что решение региональной квалификационной коллегии будет оспорено в высших инстанциях, включая высшую квалификационную коллегию судей РФ. Он считает, что претензии коллег не могли быть основаниями для лишения судьи в отставке его статуса. Кроме того, у вменяемых проступков истекли сроки давности для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Говоря о политической жизни в России - мы постоянно вынуждены упоминать о неоправданных преследованиях людей за оппозиционную деятельность (как будто бы критиковать власть - это какое-то преступление в демократическом государстве!) Это могут быть выступления людей по местным проблемам - или критика всего курса центральной власти (а этот курс вызывает все меньше и меньше восторгов у рядовых граждан) И вот политическое начальство и силовики - проявляют крайнюю нервозность, стремясь поставить "критиканов" на место. Особенно остро эту несправедливость ощущает, как водится, молодежь... Но и до многих из нас, пожилых людей, начинает доходить



По инф. rosbalt.ru

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