Пожилая японка за рулем сбила двух детсадовских девчушек

Несколько детей пострадали в городе Нисиномия (префектура Хего) в Японии из-за наезда автомобиля под управлением пожилой женщины.

Как сообщают японские телеканалы, машина въехала в колонну воспитанников детского сада, которые шли по тротуару в сопровождении воспитателя.

ДТП случилось около 10:00 по местному времени. По предварительным данным, 69-летний водитель не справилась с управлением. Женщина задержана, полиция выясняет все обстоятельства.

В результате аварии пострадали две девочки пяти и шести лет, у одной из них травма плеча. Дети госпитализированы, к ним приехали родители.

По инф. rosbalt.ru

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