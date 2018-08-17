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Пожарные вынесли из огня семейство кошек
По инф. rosbalt.ru   
17 Августа 2018 г.
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В Выборге пожарные спасли из горящей квартиры четырех кошек. Об этом сообщили в группе МЧС по Ленобласти в соцсети «ВКонтакте».

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Пожар произошел в 10 утра на Школьной улице. По данным МЧС, горела обстановка квартиры на площади 25 кв. м.

«Мы вошли в квартиру и первым делом приступили к поиску людей. Не обнаружив пострадавших, мы начали тушить огонь, но вдруг увидели какое-то движение. Присмотревшись, мы поняли, что в квартире находится несколько испуганных прячущихся кошек. Нам удалось поймать их и вынести на улицу, где нас встретили двое ребят-подростков. Как оказалось, мальчики успели выскочить из квартиры, когда начался пожар. Они и рассказали нам, что в пожаре остались еще пять животных. И, пока наши коллеги продолжали заниматься ликвидацией пожара, мы обнаружили оставшихся кошек», — отметил пожарный Виктор Гончаров.

Всего в квартире находились восемь кошек, однако спасти удалось только четырех. Родственники хозяев квартиры забрали их домой.

В 11:45 пожар был ликвидирован.

По инф. rosbalt.ru

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