Пожары в исторической застройке — примета времени?

В татарстанском городе Зеленодольске второй за три дня случился пожар в историческом квартале «Полукамушки». Как заявил градозащитник Дмитрий Егоров, происходящее все больше напоминает умышленные поджоги.

Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС России по республике, в пятницу загорелся расселенный дом на улице Карла Маркса. Сгорела обрешетка кровли, комната на втором этаже и пристрой в доме. Площадь пожара составила 104 кв. м. Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

«Уже и речи о случайном возгорании быть не может. Я считаю, что это целенаправленное уничтожение памятников архитектуры», — полагает Дмитрий Егоров.

Увы, такова горькая реальность в современной России: земля в центре городов представляет лакомые куски для застройщиков - вот и горит "ветхое жилье", часто - представляющее историческую ценность. При этом далеко не факт, что на его месте появляется что-то действительно красивое...

По инф. rosbalt.ru

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