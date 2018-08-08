Пойманы телефонные мошенники: выдоили с доверчивых граждан более 30 млн!

Сотрудники МВД пресекли деятельность группы телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег жителей различных регионов России под предлогом выплаты компенсации за ранее купленные лекарства.

«Ими оказались девять жителей Московской и Калужской областей, а также города Москвы в возрасте от 26 до 54 лет, в числе которых две женщины и семеро мужчин», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по данным МВД, фигуранты причастны к совершению более 200 телефонных мошенничеств в отношении жителей различных регионов России. «По предварительным данным, сумма материального ущерба составляет около 30 млн рублей», — добавила представитель МВД.

Напоминаем, при пользовании банковскими картами и счетами следуйте правилам безопасности. Никогда и никому не сообщайте защитный код банковской карты, пароли подтверждения, которые поступают вам на телефон, другую информацию, касающуюся персональных данных карты. Ни в коем случае не переводите свои деньги неизвестным посредством банкомата.

По инф. rosbalt.ru

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