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Повторно вскипяченная вода «реабилитирована»: вреда от нее нет
|По инф. rosbalt.ru
|01 Марта 2020 г.
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Повторно вскипяченная вода не несет вреда для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Института Фрезениуса.
Ранее считалось, что от такой жидкости нет пользы из-за накапливающихся в ней болезнетворных микроорганизмов. Эксперты подтвердили, что число бактерий в однажды вскипяченной воде из чайника может увеличиться. Но повторное нагревание целиком уничтожает их и вновь делает воду безопасной, успокаивают специалисты, пишет Livekuban.
Они также не нашли подтверждения тому, что в надолго оставленную в чайнике воду проникают частицы металлического корпуса посуды.
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