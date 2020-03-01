Повторно вскипяченная вода «реабилитирована»: вреда от нее нет

Повторно вскипяченная вода не несет вреда для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Института Фрезениуса.

Ранее считалось, что от такой жидкости нет пользы из-за накапливающихся в ней болезнетворных микроорганизмов. Эксперты подтвердили, что число бактерий в однажды вскипяченной воде из чайника может увеличиться. Но повторное нагревание целиком уничтожает их и вновь делает воду безопасной, успокаивают специалисты, пишет Livekuban.

Они также не нашли подтверждения тому, что в надолго оставленную в чайнике воду проникают частицы металлического корпуса посуды.

Еще полезные советы о здоровом образе жизни и сохранении хорошего самочувствия — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...