Повод для скандала в самолёте, вплоть до полиции: ребёнок к маме пересел!

Старший проводник рейса «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Москву, вызвала к самолету полицию из-за того, что после разделения семьи при посадке ребенок пересел к матери, пишет издание 66.ru со ссылкой на сообщение самой пассажирки в соцсети Facebook.

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Как рассказала женщина, семью из пяти человек рассадили из-за технического сбоя и отмены одного из билетов. В результате женщина и ее грудной сын оказались в бизнес-классе, а ее муж, дочь и бабушка детей — в эконом-классе, куда и были куплены билеты.

По словам женщины, во время полета девочка, которая боялась летать, пришла в бизнес-класс к матери, где успокоилась и уснула. Тем не менее, старший бортпроводник рейса запретила оставлять ребенка в бизнес-классе, пригрозив составить акт о нарушении правил авиакомпании. Женщина отказалась будить ребенка. В результате после приземления к самолету прибыл наряд полиции, и семье пришлось писать объяснительные.

При этом в компании «Уральские авиалинии» изданию сообщили, что жалоб от пассажиров не поступало. С пассажиркой, опубликовавшей описание ситуации в Facebook, представители компании связались с целью уточнения деталей. В настоящее время проводится служебное расследование.

Во время перелета, да и перед ним, в процессе регистрации, какие только истории не происходят с пассажирами. Но о таком случае становится известно впервые - когда шум поднимается из-за пересевшего к матери ребенку. Ведь можно было отнестись к ситуации по-человечески и даже предложить девочке сесть рядом с мамой, но отчего-то там сделано не было, видимо, не положено. Но ведь правила на то и правила, чтобы порой делать в них исключения?

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По инф. rosbalt.ru

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