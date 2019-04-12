Потомки грузинских царей пытаются судиться из-за фамилии

Городской суд Тбилиси прекратил рассмотрение дела о споре между представителями двух ветвей грузинского царского дома Багратионов, сообщило грузинское телевидение.

Судья пришел к выводу об отсутствии оснований для рассмотрения иска.

Иск о «самовольном использовании царской фамилии» был подан в марте главой одной из ветвей дома Багратионов князем Нузгаром Багратиони-Грузинским и его дочерью Анной против главы другой ветви Давида Багратиони-Мухранского.

При этом Анна Багратиони-Грузинская является экс-супругой Давида Багратиони-Мухранского. Их брак был заключен в 2009 году, но через несколько лет царские потомки развелись.

По инф. rosbalt.ru

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