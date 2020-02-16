Потерять шевелюру больше всего надо бояться трудоголикам!

Облысение, или по науке — алопеция, может настигнуть сотрудников мужского пола, которым еженедельно приходится работать более 8 часов в сутки (40 часов в неделю).

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Связь между ненормированным графиком и потерей волос ученые объяснили сильным стрессом. Особенно серьезную угрозу наносят волосяному покрову мужчин 52 и более часа работы в неделю.

Свои выводы медики сделали на основании обследований 13 тыс. участников эксперимента.

А вот интересная информация к рассуждению:

Почему-то так повелось, что лысина всегда считалась чем-то ущербным. Человек борется с ней с незапамятных времен. Свой рецепт втирал себе в голову великий Гиппократ: голубиный помет, смешанный с хреном и крапивой. Но шевелюра не росла. Даже всесильный владыка Рима Юлий Цезарь, перед которым склонились все народы мира, вынужден был позорно скрывать свою плешь под лавровым венком. Не помог ему и рецепт любимой Клеопатры - порошок из тушек мышей, лошадиных зубов и медвежьего жира. Так в чем же все-таки настоящая причина облысения? Только ли дело в стрессе? Конечно же нет.

Генетики не так давно отыскали ген облысения Sox 21. Он решает, кому ходить с густой шевелюрой до старости, кому сверкать лысиной уже в 20 лет. Интересно, что в активной форме ген передается от деда по материнской линии. Если отец мамы - обладатель лысины, то 90 процентов вероятности, что сия участь не минует и внука с молодых лет. Вот и ответ на вопрос, почему кто-то лысеет рано, а кто-то ходит с богатой шевелюрой до преклонных лет.

И еще один любопытный факт: американские психологи провели эксперимент и выяснили, что лысых мужчин считают более умными, влиятельными, компетентными, образованными, честными, отзывчивыми. И самое главное - окружающие приписывают им более высокий социальный статус.

А вот еще полезные ссылки для наших мужчин-читателей:

По инф. rosbalt.ru

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