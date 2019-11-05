Пострадавший от блокировки страницы в «Одноклассниках» требует 100 триллионов рублей компенсации

Оренбуржец Виталий С. (полное имя неизвестно) подал рекордный иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн рублей к Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Он рассказал, что пожаловался в «Одноклассниках» на местного бизнесмена, и его страницу заблокировали.

По словам Виталия, упомянутый предприниматель занимался установкой окон и «обманул весь Первомайский район». После жалобы мужчина подал к бизнесмену иск, передает издание «Подъем».

«У нас есть мошенник, который обманул весь Первомайский район − некачественно окна пластиковые ставит, деньги берет. Все люди на него подают в суд. Его принуждают по решению суда качественно выполнить работу. А у него коррупционные связи как раз с приставами. Конечно, я об этом рассказывал в соцсетях», − рассказал он.

Виталий добавил, что во время судебного разбирательства приставы заблокировали его страницу «из-за распространения неподтвержденных обвинений». Также одна из сотрудниц ФССП и ее начальник напали на него и избили. При этом ни один из них не понес наказания.

Страницу в «Одноклассниках» заблокировали за один день, но вернуть ее в рабочее состояние удалось только через два месяца.

По словам Виталия, 100 трлн рублей – сумма символическая и демонстративная. Он уверен, что она «должна отразить ту неразбериху, которая царит в судебном производстве».

В октябре Первомайский районный суд Оренбургской области отклонил иск и признал требования необоснованными. Виталий сообщил, что готов обжаловать отказ в областном суде.

«Решение суда мне ещё не выслано. Но я заведомо считаю, что оно незаконное. Однако самой главной цели я добился, это постановление для интернет-страницы. Мою страницу разблокировали», − отметил он.

Как к этому относиться? Во-первых, понимая, что никаких "ста триллионов рублей" мужик, конечно, не отсудит. Эта цифра заявлена им просто для привлечения внимания (он этого и не скрывает!). Во-вторых, надо понимать: против чего именно человек протестует. Российское государство стремится серьезно ограничить использования интернета в плане свободы высказываний. Приняты весьма спорные законы "о фейках" и "об оскорблениях власти" (мы неоднократно писали об этом). В руки чиновников и силовиков (а это же они, родимые, "и есть государство"!) - попал рычаг блокировки сайтов по любым, самым надуманным предлогам. Врать в соцсетях, конечно, нехорошо - но любой поклеп должен, по-цивилизованному, разрешаться в гражданском суде. Именно так может случиться и с вашей лично страничкой в соцсети, если она кому-то не понравится (начнете ругаться на чиновника, депутата или просто влиятельного человека) Вот к этой проблеме оренбуржец и пытается привлечь наше внимание! Пожелаем ему удачи и терпения в тяжбах... А сам вспомним некоторые другие истории из этого же ряда:

Polit.ru

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