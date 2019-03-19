Пострадавшая от врачебных ошибок пациентка отсудила 750 тыс рублей. Но здоровья-то — не вернешь...

В Екатеринбурге женщина, тяжело пострадавшая от ошибок медиков, отсудила 750 тыс. рублей. Пациентке пришлось пережить три курса химиотерапии из-за онкозаболевания, которого у нее не было.

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Как сообщили в Свердловском облсуде, ровно четыре года назад ей удалили желчный пузырь в горбольнице № 1, а в июле того же года в областном онкодиспансере ее прооперировали в связи с онкологическим заболеванием.

В 2016 году женщина обратилась онкодиспансер с жалобами на боли в животе и по результатам КТ ей диагностировали множественные метастазы по брюшине и прогрессирующие метастазы в селезенку. Женщине провели три курса химиотерапии, но улучшений не было. Во время диагностической лапароскопии выяснилось, что никаких метастаз у нее нет, а боли давали камни, выпавшие в брюшную полость при удалении желчного пузыря. Кроме болей и страданий от осознания страшного диагноза, женщине было так плохо от курсов химиотерапии, что она не могла заниматься воспитанием четырех своих детей. После «лечения» прошло уже два года, но последствия до сих пор дают о себе знать.

После безответных жалоб в прокуратуру и Минздрав женщина обратилась в суд. Эксперты выявили дефекты в оказании медицинской помощи, но сочли, что у врачей имелись «объективные трудности» в диагностике из-за онкологического заболевания, которое было у пациентки в анамнезе. Подобные случаи бывают (см новости здравоохранения) и отношение к ним очень сложное и неоднозначное, конечно же...

Районный суд удовлетворил иск женщины лишь частично, и она обжаловала решение в Свердловском областном суде, настаивая на полном удовлетворении исковых требований. Судебная коллегия изменила решение в части размера компенсации морального вреда и взыскала с горбольницы № 1 уже 200 тысяч рублей, с областного онкодиспансера — 300 тысяч рублей.

Также с больницы взыскали штраф в 100 тысяч рублей, с диспансера — 150 тысяч рублей. Всего лечебные учреждения выплатят 750 тысяч рублей.

По инф. rosbalt.ru

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