Посты с матерщиной и видео с вешанием коллег-партийцев: из «художеств» экс-кандидата в губернаторы

Приморский краевой комитет КПРФ в субботу принял решение об исключении из партии Андрея Ищенко, участвовавшего в выборах губернатора края в 2018 году. Причиной такого решения стало поведение Ищенко, порочащее честь партии, сообщает «Дождь».

По словам главы фракции партии в Заксобрании Приморского края Анатолия Долгачева, Ищенко в своем Telegram-канале «выражался нецензурно, что порочило не только его, но и отражалось на репутации партии». Ему было рекомендовано закрыть Telegram-канал и вынесен строгий выговор. Ищенко не отреагировал на замечания и решил перевестись в другое региональное отделение партии.

«Однако по уставу партии он является членом высшего выборного органа — краевого комитета. Поэтому он должен был писать заявление о выходе из комитета, однако не сделал этого. Комитет имел право применить любую меру взыскания вплоть до исключения. Что и было сделано», — заключил Долгачев.

Член КПРФ Артем Самсонов рассказал, что исключать Ищенко из партии не хотели. Но 2 ноября на YouTube-канале бывшего кандидата в губернаторы вышло новое видео, где он «повесил на виселице» своих коллег по партии.

«Когда члены крайкома, не знакомые прежде с его "художествами", ознакомились с записью, с другими материалами, было единогласно решено исключить его из партии», — пояснил Самсонов.

В 2018 году соперником Ищенко на выборах губернатора Приморья был врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России». Из-за многочисленных нарушений результаты выборов во втором туре были отменены. На повторные выборы Ищенко пошел самовыдвиженцем, ввиду того что КПРФ отказалась его поддержать. Но к участию его не допустили, так как он не прошел муниципальный фильтр. В результате победу одержал бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Политики много времени находятся на виду. И поэтому они как никто другой должны следить за своим поведением и высказываниями. Представляют эти люди не только самих себя. Глядя на действия политика, многие и в целом составляют себе мнение о властных структурах, партии, организациях, к которым есть у данного лица принадлежность. И даже если в должности и положении присутствует приставка «экс», все равно стоит стараться вести себя подабающе. Приставка может когда-нибудь и аннулироваться, а вот былые "подвиги» запомнятся надолго.

И еще о нелепостях, да и о хамстве некоторых власть имущих:

Polit.ru

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