Посредника не примут в расчет

Совсем скоро управляющие компании можно будет исключить из расчетов собственников за коммунальные ресурсы: тепло, горячую и холодную воду, а также газ. В пятницу, 23 марта, депутаты Госдумы должны в третьем окончательном чтении принять закон о "прямых" договорах. Согласно документу, заработать он должен уже с 1 апреля 2018 года, пишет "Российская газета".

Исключить из расчетов планируется не все управляющие компании, а лишь те, что накопили долги или замечены в ином недобросовестном поведении. "Это плод компромисса и серьезной плотной работы. Для нас было важно найти такой вариант, чтобы не делать обязательным переход на прямые договоры, но в случае если управляющая компания не выдерживает сроки расчета с ресурсоснабжающими организациями, то такую опцию мы должны представить нашим потребителям ресурсов", - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

В обязательном порядке на прямые договоры будут переведены дома тех собственников, чьи управляющие компании накопили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере оплаты за два и более месяцев. В этом случае поставщик ресурсов может в одностороннем порядке отказаться от услуг УК как посредника и начать работать с потребителями напрямую. При этом управляющая компания останется "единым окном" для разъяснения всех вопросов потребителей.

Право перейти на "прямые" договоры с поставщиками ресурсов появится и у собственников. Они могут воспользоваться им, если качество работы управляющей компании их не устраивает. "Даже если управляющая компания не имеет длительной задолженности перед "ресурсниками", то люди могут соответствующее решение принять. Для этого необходимо общедомовое собрание", - сообщил Михаил Мень. У ресурсоснабжающей компании будет не более трех месяцев для подготовки к осуществлению расчетов и предоставления платежных документов гражданам напрямую.

При этом в ряде регионов сохранится порядок расчетов за коммунальные ресурсы через Единые расчетные центры (ЕРЦ). "Мы постарались сделать, чтобы законопроект не коснулся тех субъектов Федерации, где уже грамотно, четко работают ЕРЦ", - отметил министр.

Сегодня объем задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями составляет примерно 250 миллиардов рублей. Эту сумму УК собрали с потребителей, но не перечислили ресурсоснабжающим организациям. Ситуация осложняется тем, что для некоторых управляющих компаний накопленные долги стали предметом неуместного торга с поставщиками ресурсов. "Есть, к сожалению, пока еще практика, когда некоторые управляющие компании настаивают на том, чтобы "ресурсники" судились с ними. И только после вступления в силу решения суда начинают платить", - рассказал Михаил Мень. Он пояснил, что управляющие компании сами выходят на ресурсоснабжающие организации с "неприличными" предложениями заплатить лишь 70 или 80 процентов от размера долга или ждать месяцами решений суда. "Мы считаем, что этот законопроект ситуацию изменит даже психологически. И мы надеемся, что такого безобразия больше не увидим", - подытожил министр.

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