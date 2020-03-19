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Последняя книга Эдуарда Лимонова выйдет посмертно. Она будет о путешествиях
По инф. Российской газеты   
19 Марта 2020 г.
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Последняя книга Эдуарда Лимонова, скончавшегося 17 марта на 78-м году жизни от рака, выйдет посмертно.

Последняя книга Эдуарда Лимонова выйдет посмертно

Знаменитый писатель, поэт, публицист и политический деятель, отличавшийся невероятной продуктивностью и писавший по несколько книг в год, за четыре дня до своей кончины опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о подготовке выпуска его новой работы, которая называется «Старик путешествует».

По его словам, договор был заключён буквально 12 марта.

«Я заключил договор на новую книгу. Книга называется „Старик путешествует“. Она уже написана. Права куплены издательством Individuum. Приходили молодые и красивые ребята, парень и девушка. Они мне понравились. Договор подписан вчера. Так что так», — написал Лимонов.

Представители издательства в соцсетях подтвердили, что книга, которая, очевидно, будет, среди прочего, посвящена путешествиям прожившего невероятно яркую жизнь писателя, готовится к публикации.

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