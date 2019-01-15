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Последнее желание: прах Криса Кельми развеют над океаном
Егор Стуков   
15 Января 2019 г.
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zemnoi shar 

Музыкант Крис Кельми желал, чтобы его прах развеяли над Атлантическим океаном. О последней воле артиста рассказала поэтесса и его хорошая знакомая Маргарита Пушкина.

Маргарита также поведала, что тело певца уже кремировали в Николо-Архангельском крематории.

Кельми распорядился отдать свою собственность сыну и жене. Им достанется жилплощадь российского композитора – несколько квартир и коттедж. Родственники не захотели проводить прощание с музыкантом, приняв решение о тайных похоронах.

Последние годы жизни Анатолий Кельми, который в далёком 1972 году взял себе псевдоним Крис, пытался справиться с хроническим заболеванием. Его жизнь оборвалась 1 января из-за остановки сердца. За свою долгую музыкальную карьеру артист успел порадовать своих поклонников множеством замечательных песен, которые даже успели получить статус культовых: «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и «Усталое такси». Кельми стал родоначальником групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», был участником коллектива «Автограф».

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