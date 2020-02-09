Последнее желание: достучаться до небес

Эта история произошла несколько лет назад. 60-летний голландец Кис Вельдбур работал парамедиком – по нашему, врачом «скорой помощи». Однажды, когда он перевозил тяжёлого пациента из одного госпиталя в другой, врачи попросили его немного подождать – место в больнице ещё не было готово, и чтобы скоротать время, Кис разговорился с пациентом. Умирающий человек рассказал о своём последнем желании – увидеть морской порт Роттердама.

Они немедленно поехали туда. Врач договорился с владельцем парусной яхты, и вместе они совершили прогулку по морским волнам. Кто знает, какие чувства испытал умирающий человек? Сколько счастливых воспоминаний навеял на него вольный солёный простор и прохладный ветер? Или, может быть, он впервые увидел море? Так или иначе, он был счастлив.

Через год Кис Вельдбур со своей женой основал благотворительную организацию Ambulance Wish Foundation. Никакой коммерции – просто уважение к человеку. Они исполняют мечты умирающих, какими бы странными ни казались эти желания. Один случай запомнился врачу особенно: супружеская пара, по причине болезни долгое время отрезанная от внешнего мира, попросила показать снег. Пациентов положили на больничные каталки и доставили туда, где был самый белый, рассыпчатый, самый лучший снег.

В нынешней России трудно понять, как такое вообще возможно, ведь милосердие — самое ценное человеческое качество. Оно встречается столь редко, что его проявления объясняют исключительным, божественным вмешательством, волею небес. Но если бы было так, то люди окончательно превратились бы в тупых животных, а наш мир – в жестокие бессмысленные джунгли. Если отбросить тёмный страх, привычное равнодушие и злобу, то нам становятся доступны все истинные ценности человечества: любовь, доброта и милосердие. Ведь даже безнадёжный больной на самом деле полон надежды, и неизбежность смерти не означает смерть души.

По инф. zen.yandex.ru/moi-goda.ru