|
Последнее желание: достучаться до небес
|По инф. zen.yandex.ru/moi-goda.ru
|09 Февраля 2020 г.
|
Эта история произошла несколько лет назад. 60-летний голландец Кис Вельдбур работал парамедиком – по нашему, врачом «скорой помощи». Однажды, когда он перевозил тяжёлого пациента из одного госпиталя в другой, врачи попросили его немного подождать – место в больнице ещё не было готово, и чтобы скоротать время, Кис разговорился с пациентом. Умирающий человек рассказал о своём последнем желании – увидеть морской порт Роттердама.
Они немедленно поехали туда. Врач договорился с владельцем парусной яхты, и вместе они совершили прогулку по морским волнам. Кто знает, какие чувства испытал умирающий человек? Сколько счастливых воспоминаний навеял на него вольный солёный простор и прохладный ветер? Или, может быть, он впервые увидел море? Так или иначе, он был счастлив.
Через год Кис Вельдбур со своей женой основал благотворительную организацию Ambulance Wish Foundation. Никакой коммерции – просто уважение к человеку. Они исполняют мечты умирающих, какими бы странными ни казались эти желания. Один случай запомнился врачу особенно: супружеская пара, по причине болезни долгое время отрезанная от внешнего мира, попросила показать снег. Пациентов положили на больничные каталки и доставили туда, где был самый белый, рассыпчатый, самый лучший снег.
В нынешней России трудно понять, как такое вообще возможно, ведь милосердие — самое ценное человеческое качество. Оно встречается столь редко, что его проявления объясняют исключительным, божественным вмешательством, волею небес. Но если бы было так, то люди окончательно превратились бы в тупых животных, а наш мир – в жестокие бессмысленные джунгли. Если отбросить тёмный страх, привычное равнодушие и злобу, то нам становятся доступны все истинные ценности человечества: любовь, доброта и милосердие. Ведь даже безнадёжный больной на самом деле полон надежды, и неизбежность смерти не означает смерть души.
По инф. zen.yandex.ru/moi-goda.ru
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые е...
Сведения о трудовом стаже можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в МФЦ. Соответствующее постановление вступает в силу 5 февраля.
Негосударственные пенсионные фонды смогут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами — с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам. Соответствующий законопроект Госдума планирует...
С 1 февраля увеличились некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.
РЖД или Российская Железнодорожная Компания, которая сегодня входит в число крупнейших транспортных организаций мира, образовалась в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Являясь работодателем, кото...
Индексация соцвыплат и пособий, которая с 1 февраля будет проведена в РФ, повысит пособия для инвалидов первой группы на 114 рублей (с 3 тыс. 783 до 3 тыс. 897 рублей). Прибавка для детей-инвалидов и инвалидо...
Наиболее значимые условия потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой и требующие согласования с заёмщиком, будут изложены в форме таблицы хорошо читаемым шрифтом, начиная с первой...
Сейчас рост кредитования заметно опережает рост доходов граждан, напомнила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. В результате у многих людей значитель...
"Добрый день, вас беспокоит служба безопасности банка N" - такую фразу, судя по всему, уже услышали по телефону миллионы россиян. В 99,9% случаев с нее начинали разговор мошенники, которые выбрали для кражи д...
Специалисты Роскачества рассказали, как уберечь от интернет-мошенников свои данные и не лишиться денег.
Сотрудники различных министерств, ведомств и государственных корпораций, после выхода на пенсию могут пользоваться разнообразными льготами. О том, что полагается бывшим работникам Росатома, расскажем в статье...
Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания средств с банковских счетов должников. Главное новшество в том, что теперь социальные пособия будут защищены от случайного взыскания судебными приставами. Н...
18 января 2020 года Центробанк России опубликовал данные о среднестатистической процентной ставке в отечественных финансовых организациях по вкладам. Данные указаны только по рублевым депозитам. Стало известн...
С 1 января в России подняли таможенные пошлины на товары, приходящие почтой из-за рубежа. За китайский, да и любой другой зарубежный товар стоимостью выше 200 евро (и/или свыше 31 кг) нам теперь придется допл...
Госдума России приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, распространяющие патентную систему на дачников и садоводов, которые выращивают на своих участках урожай на продажу. (По идее - речь идет ...
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые е...
Сведения о трудовом стаже можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в МФЦ. Соответствующее постановление вступает в силу 5 февраля.
Негосударственные пенсионные фонды смогут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами — с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам. Соответствующий законопроект Госдума планирует...
С 1 февраля увеличились некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.
РЖД или Российская Железнодорожная Компания, которая сегодня входит в число крупнейших транспортных организаций мира, образовалась в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Являясь работодателем, кото...
Индексация соцвыплат и пособий, которая с 1 февраля будет проведена в РФ, повысит пособия для инвалидов первой группы на 114 рублей (с 3 тыс. 783 до 3 тыс. 897 рублей). Прибавка для детей-инвалидов и инвалидо...
Наиболее значимые условия потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой и требующие согласования с заёмщиком, будут изложены в форме таблицы хорошо читаемым шрифтом, начиная с первой...
Сейчас рост кредитования заметно опережает рост доходов граждан, напомнила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. В результате у многих людей значитель...
"Добрый день, вас беспокоит служба безопасности банка N" - такую фразу, судя по всему, уже услышали по телефону миллионы россиян. В 99,9% случаев с нее начинали разговор мошенники, которые выбрали для кражи д...
Специалисты Роскачества рассказали, как уберечь от интернет-мошенников свои данные и не лишиться денег.
Сотрудники различных министерств, ведомств и государственных корпораций, после выхода на пенсию могут пользоваться разнообразными льготами. О том, что полагается бывшим работникам Росатома, расскажем в статье...
Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания средств с банковских счетов должников. Главное новшество в том, что теперь социальные пособия будут защищены от случайного взыскания судебными приставами. Н...
18 января 2020 года Центробанк России опубликовал данные о среднестатистической процентной ставке в отечественных финансовых организациях по вкладам. Данные указаны только по рублевым депозитам. Стало известн...
С 1 января в России подняли таможенные пошлины на товары, приходящие почтой из-за рубежа. За китайский, да и любой другой зарубежный товар стоимостью выше 200 евро (и/или свыше 31 кг) нам теперь придется допл...
Госдума России приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс, распространяющие патентную систему на дачников и садоводов, которые выращивают на своих участках урожай на продажу. (По идее - речь идет ...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители •