Посещение супермаркета: одеваем перчатки, очки и маску и... не сметаем всё с полки!

Новости о быстром распространении коронавируса заставляют людей подумать о своей безопасности, по возможности изолироваться и запастись необходимыми на время карантина продуктами. Но при этом трудно прогнозировать продолжительность пандемии и на длительный срок предвидеть свои потребности. Поэтому эксперты советуют не закупать продукты более чем на 14 дней, но при пополнении запасов каждый раз оптимизировать свои расходы, составлять списки самого необходимого и соблюдать правила безопасности при посещении магазинов.

Списки необходимых продуктов

Заранее составленные списки необходимых продуктов помогут настроиться на целевые покупки и находиться в помещении супермаркета минимальное время, тем самым значительно снизив возможность инфицирования.

Эксперты Росконтроля призывают не делать больших запасов, чтобы избежать ненужных трат и потом не выбрасывать продукты, ведь все они имеют определенный срок годности.

При составлении списка учесть нужно не только продукты питания на всех членов семьи и домашних животных, но и предметы первой необходимости, которые также продаются в супермаркетах.

Средства индивидуальной защиты при посещении супермаркета

О средствах индивидуальной защиты следует побеспокоиться заранее. К ним относятся:

маска;

перчатки;

очки;

антибактериальные салфетки;

антисептик для рук.

Можно сколько угодно спорить о пользе масок для здорового человека, но нельзя не признать, что в совокупности с другими средствами маска снижает вероятность инфицирования. Поэтому при посещении супермаркета, где в день проходят тысячи людей, она лишней не будет. Любые очки, даже обычные солнцезащитные, помогут защитить слизистые глаз от попадания вируса.

Люди в супермаркетах могут рассматривать этикетки на товарах, подносить фрукты к носу, чтобы их понюхать, перебирать овощи грязными руками, чтобы выбрать лучшие. Поэтому оптимальной защитой от вируса, который может оказаться у вас на руках, являются одноразовые латексные перчатки.

При посещении супермаркета нужно запастись антибактериальными салфетками, которыми можно протереть ручку двери или продуктовой тележки, прежде чем за них браться.

После того, как покупки сделаны, маску, перчатки и салфетки следует сложить в отдельный пакет, плотно его завязать и утилизировать. А после выхода из магазина тщательно продезинфицировать руки антисептиком.

Правила поведения в супермаркете во время пандемии

Даже при соблюдении мер безопасности с помощью средств индивидуальной защиты, необходимо позаботится о сохранении дистанции с другими людьми не менее двух метров.

Чтобы не перемещаться хаотично по магазину, контактируя с большим количеством людей, списки необходимых продуктов следует составлять по группам товаров: мясные, молочные продукты, кондитерские изделия, напитки и так далее. Это значительно ускорит процесс и сократит время нахождения в зоне повышенного риска.

Во время пандемии предпочтение следует отдавать герметично упакованным продуктам. Старайтесь брать коробки, бутылки и пакеты с продуктами, которые уложены дальше на полке.

Чтобы не брать в руки бумажные деньги, которые являются переносчиком вирусов, лучше в это время пользоваться безналичной оплатой.

Продукты, принесенные из супермаркета, можно дополнительно обработать

Чтобы полностью себя обезопасить, продукты, принесенные из супермаркета, желательно подвергнуть дополнительной обработке.

Перед тем, как сложить в холодильник пакеты и пластиковые упаковки их можно протереть дезинфицирующими салфетками. Фрукты и овощи лучше сразу вымыть гелем для мытья детской посуды и тщательно высушить, разложив их на полотенце.

Вероятность инфицирования через продукты крайне мала, но все-же в пандемию нужно стараться употреблять в пищу те, которые проходят тщательную термическую обработку.

Поход в магазин за продуктами в связи с распространением коронавируса может стать настоящей вылазкой разведчика, где из точки продаж нужно принести ценное – покупки и при этом не попасть «на глаза» врагу – вирусу. Очень надеемся, что такие «приятные» прогулки, с оглядкой и в экипировке, скоро закончатся. А как скоро – зависит, в том числе и от нас.

Напомним, коронавирус еще бушует и расслабляться рано:

Есть и полезные советы в связи с ситуацией, стоит внять и воспользоваться:

По инф. 1rre.ru

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