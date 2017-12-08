Порядок выплаты субсидий по ЖКХ может измениться

Для оформления и продления субсидии на оплату ЖКХ не надо будет приносить справки об отсутствии задолженности по квартплате. С такой инициативой выступила группа депутатов Государственной Думы, пишет "Российская газета".
Отсутствие задолженности - основное условие для предоставления субсидии. Документы, подтверждающие факт оплаты, необходимо предоставлять не реже чем раз в полгода.
Сегодня льготникам приходится самостоятельно ходить и подтверждать своевременную оплату всех счетов в органы соцзащиты. Депутаты предлагают возложить обязанности по проверке наличия задолженности на управляющие компании.
Лишить льготника субсидии смогут, только доказав наличие у него долгов по ЖКХ в суде
При этом депутатский проект поправок предусматривает, что если управляющая организация не выполнит свои обязанности и не сообщит сведения о долгах или их отсутствии, льготник от этого ничего не потеряет. Субсидии за ЖКХ будут предоставляться до тех пор, пока коммунальщики не докажут через суд наличие долга у получателя.
Это предлагается сделать для того, чтобы защитить людей от недобросовестных действий со стороны управляющих компаний. "На практике имеются случаи, когда граждане фактически лишаются права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из-за предоставления управляющими организациями недостоверных или неточных сведений", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Людям приходится идти в суд и доказывать отсутствие задолженности. Законопроект меняет этот порядок с точностью до наоборот.
Управляющим компаниям будет сложно выполнить требования такого законопроекта, считает эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Игорь Кокин. "Это можно было бы организовать, если подключить управляющие компании к каким-то системам межведомственного информационного обмена", - говорит он. А без этого предоставлять такие сведения в органы соцзащиты управляющим компаниям тоже придется в бумажном виде, отмечает Кокин.
3,38 миллиона россиян получают субсидию на оплату ЖКХ
Радикально изменить ситуацию способна система ГИС ЖКХ. Электронная платформа должна собрать воедино огромный объем информации в сфере ЖКХ, в том числе о долгах граждан. Работать ГИС ЖКХ начала с 1 июля 2017 года. Но так как ответственности за непредставление сведений пока не введено, то и активность управляющих компаний невелика. С 1 января 2018 года возникнет административная ответственность за неразмещение информации в системе, тогда ситуация может измениться. Но даже после этого нужно время на то, чтобы система ГИС ЖКХ заработала в штатном режиме, только потом можно вводить дополнительные функции.
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг государство предоставляет гражданам с невысоким уровнем доходов. В России сейчас такой вид поддержки получают 3,38 миллиона семей. Средний размер выплат по стране составляет 1372 рубля.
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