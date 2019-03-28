Порошенко заявил, что готов к переговорам с Россией, но лучше бы — "с третьей силой за плечами"

Комплексные переговоры с Российской Федерацией Украина должна вести при участии международных партнеров. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос, допускает ли он двусторонний формат переговоров с российской стороной в случае своей победы на выборах 31 марта, Порошенко заявил, что это возможно, «мы суверенное независимое государство». Однако, добавил Порошенко, позиция Украины может быть слабее при отсутствии поддержки мировых партнеров.

По его словам, переговоры между президентами Украины и России могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков или обеспечения свободного судоходства в Азовском море. Но, подчеркнул Порошенко, комплексная позиция должна решаться, когда за Киевом стоит «большая сила».

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, что отношения бывшей "братской республики СССР" с Россией сегодня находятся в отвратительном состоянии - о том, чья в этом вина до хрипоты готовы спорить политики, люди на улицах и, вполне вероятно, наши читатели. В предстоящее воскресенье на Украине пройдут президентские выборы, на которых, не исключено, к власти придет совершенно неожиданный персонаж, комик Владимир Зеленский. Но ожидать резкого потепления отношений братских народов не приходится ни в одном случае: тут и геополитика вмешиваться (влияние на Украину хотят иметь многие), но что важнее - отношение простых людей к сложившейся ситуации очень сложно и полно недоверия. Некоторые противоречивые новости с Украины и в связи с ней:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ