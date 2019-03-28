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Порошенко заявил, что готов к переговорам с Россией, но лучше бы — "с третьей силой за плечами"
По инф. rosbalt.ru   
28 Марта 2019 г.
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Комплексные переговоры с Российской Федерацией Украина должна вести при участии международных партнеров. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что готов к переговорам с Россией, но лучше бы — "с третьей силой за плечами"

Отвечая на вопрос, допускает ли он двусторонний формат переговоров с российской стороной в случае своей победы на выборах 31 марта, Порошенко заявил, что это возможно, «мы суверенное независимое государство». Однако, добавил Порошенко, позиция Украины может быть слабее при отсутствии поддержки мировых партнеров.

По его словам, переговоры между президентами Украины и России могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков или обеспечения свободного судоходства в Азовском море. Но, подчеркнул Порошенко, комплексная позиция должна решаться, когда за Киевом стоит «большая сила».

Напомним, что отношения бывшей "братской республики СССР" с Россией сегодня находятся в отвратительном состоянии - о том, чья в этом вина до хрипоты готовы спорить политики, люди на улицах и, вполне вероятно, наши читатели. В предстоящее воскресенье на Украине пройдут президентские выборы, на которых, не исключено, к власти придет совершенно неожиданный персонаж, комик Владимир Зеленский. Но ожидать резкого потепления отношений братских народов не приходится ни в одном случае: тут и геополитика вмешиваться (влияние на Украину хотят иметь многие), но что важнее - отношение простых людей к сложившейся ситуации очень сложно и полно недоверия. Некоторые противоречивые новости с Украины и в связи с ней:

По инф. rosbalt.ru

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